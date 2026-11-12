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Seimo liberalai susitiks su Kęstučiu Budriu: aiškinsis situaciją dėl Taivaniečių atstovybės

2026-11-12 06:31 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 06:31
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Opozicinė Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija ketvirtadienį susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. 

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Opozicinė Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija ketvirtadienį susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. 

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Kaip Eltai nurodė frakcijos atstovas spaudai Marijus Gailius, susitikime ketinama aptarti situaciją dėl Taivaniečių atstovybės Vilniuje pavadinimo, Lietuvos diplomatijos veiksmus po Jungtinių Valstijų vidurio kadencijos rinkimų bei šalies pasiruošimą pirmininkauti Europos Sąjungos (ES) Tarybai.

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Diskusijos dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje atsinaujino portalui „Delfi“ paskelbus, kad rugsėjį Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovai atstovybės vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino Taivaną pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą iki spalio 1 d.

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Skelbiama, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

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Pats ministras neneigė su Taivano puse vykstančių pokalbių, tačiau atmetė teiginius, esą ministerija darė spaudimą atstovybei keisti pavadinimą. 

Prezidentas Gitanas Nausėda teigė žinojęs apie ministerijos pokalbius su taivaniečių atstovais dėl atstovybės pervadinimo. Tačiau jis sakė, kad pavadinimo keitimo klausimas nėra užsienio politikos darbotvarkės „pirmajame dešimtuke“. 

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Taivano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo po kruopščių derybų susitarė abi vyriausybės ir planų jį keisti nėra.

ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.

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Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. 

Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai. 

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