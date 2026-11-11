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Budrys: ketvirtadienį numatytas susitikimas su Kinijos diplomatais

2026-11-11 12:26 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 12:26
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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys patvirtino, kad ketvirtadienį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) numatytas darbinis susitikimas su į Lietuvą atvykstančiais Kinijos diplomatais. Vis dėlto, pasak ministro, šis susitikimas yra tik vienas iš daugelio diplomatinių konsultacijų etapų, todėl reikšmingo proveržio santykiuose su Pekinu kol kas nesitikima.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (19)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys patvirtino, kad ketvirtadienį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) numatytas darbinis susitikimas su į Lietuvą atvykstančiais Kinijos diplomatais. Vis dėlto, pasak ministro, šis susitikimas yra tik vienas iš daugelio diplomatinių konsultacijų etapų, todėl reikšmingo proveržio santykiuose su Pekinu kol kas nesitikima.

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„Jis (susitikimas – ELTA) numatytas rytoj. Tai yra darbinis susitikimas“, – trečiadienį žurnalistams po uždaro Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) posėdžio teigė K. Budrys

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(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną

Ministras neatskleidė, kokio rango URM pareigūnai susitiks su Kinijos diplomatais, tačiau pažymėjo, kad pokalbiai vyks nepolitiniu lygmeniu.

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„Čia jau patys susidėliosime, nuspręsime, bet atvyksta nepolitinis lygmuo, tai natūralu, kad nepolitinis (Lietuvos atstovavimas susitikime – ELTA)“, – sakė jis.

K. Budrys tikino neturintis informacijos apie kitus delegacijos vizito programos renginius.

„URM turi reikalų tiktai su tuo, dėl ko mes esame susitarę, o visa kita programa, kiti susitikimai yra už oficialių valstybės susitikimų ribų. Gal dar su kuo kažkas susitinka, aš tos informacijos neturiu“, – aiškino ministras.

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Anot jo, ketvirtadienį numatytas susitikimas neturėtų būti vertinamas kaip išskirtinis žingsnis siekiant atkurti diplomatinius santykius su Kinija.

„Čia yra vienas iš dešimčių etapų pokalbių. Tęsiame pokalbį ir tiek. Čia mes jokių milžiniškų lūkesčių nekuriame, kad nebūtų milžiniškų nusivylimų ar milžiniškų atradimų ir džiaugsmų“, – teigė K. Budrys.

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„Jeigu yra kažkoks rezultatas, būtina paskelbti, mes paskelbsime, pasidalinsime. Kol kas vyksta diskretiškai. Tai čia neišsiskiria nei iš kitų buvusių, nei iš būsimų“, – pridūrė jis.

Tikina, kad ultimatumų dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo nebuvo

Komentuodamas trečiadienį vykusį uždarą Seimo URK posėdį, K. Budrys teigė parlamentarams paaiškinęs diplomatinių konsultacijų eigą ir paneigęs viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie esą Taivanui iškeltus reikalavimus pakeisti atstovybės Lietuvoje pavadinimą.

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„Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę sudėlioti taškus ant „i“, kur yra procesas, kokie buvo etapai, kad nebuvo jokių ultimatumų, jokių terminų pakeisti pavadinimą ir panašiai“, – sakė ministras.

Jo teigimu, diskusijos dėl Lietuvos santykių su Kinija ir Taivanu pernelyg dažnai tampa vidaus politikos ginčų objektu.

„Šis klausimas Lietuvoje, tai yra mūsų santykiai su Kinija, mūsų santykiai su Taivanu, 80 proc. yra vidaus politikos klausimas, o ne užsienio politikos klausimas pasidaręs“, – akcentavo K. Budrys.

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Ministras pabrėžė, kad Lietuva pirmiausia turėtų apsibrėžti savo interesus prekybos, investicijų ir kultūrinio bendradarbiavimo srityse, o tik tuomet priimti konkrečius užsienio politikos sprendimus.

„URM pastanga yra įsivertinti visas galimybes. Be jokių tabu įsivertinti visas galimybes“, – kalbėjo jis.

Kartu ministras pripažino, kad šiuo metu nėra bendros, konsoliduotos politinės pozicijos dėl tolesnių santykių su Kinija.

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„Konsoliduotos pozicijos nėra, aš tą ir sakiau nuosekliai“, – teigė K. Budrys.

Dėl santykių su Taivanu: visada yra išeitis

K. Budrys mano, kad diplomatinės galimybės kalbantis su Taivanu dar nėra išnaudotos.

„Visada yra išeitis. Niekada neleisiu sau manyti, kad mes esame visas diplomatines priemones visur išnaudoję. Tam ir buvo sukurta diplomatija, kad surastų išeitis“, – sakė ministras.

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Pasak jo, nors santykiuose su Taivanu esama iššūkių, dabartinės situacijos nereikėtų laikyti neišsprendžiamu konfliktu.

„Šitoje vietoje mes niekur nesame tokiame konflikte ar kažkur įstrigę, bet kalbėtis reikia, yra sunkumų, yra iššūkių. Kaip mes juos apdirbame, čia ir yra visa to darbo esmė“, – aiškino jis.

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K. Budrys taip pat atmetė prielaidas, kad santykių su Kinija normalizavimo procesas turėtų būti užbaigtas iki konkrečios datos.

„Aš niekada neįsirėminsiu, kada tai padarysiu“, – pabrėžė ministras.

Kritikuoja informacijos paviešinimą

Reaguodamas į parlamentarų kritiką dėl Seimo URK informavimo apie diplomatines konsultacijas, K. Budrys tikino, kad komitetui informacija teikiama nustatyta tvarka, tačiau dalis jos yra įslaptinta.

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„URM visada informaciją apie susitikimus pateikia taip pat ir Seimo URK. Vėliau surašoma atmintinė, uždedama, kai eina kalba apie santykius su kitomis valstybėmis ir konsultacijomis, slaptumo žyma“, – aiškino ministras.

Pasak jo, būtina atskirti informaciją, kuri pateikiama parlamentarams, nuo tos, kuri gali būti skelbiama viešai.

„Man atrodo, labai svarbus skirtumas tarp to, kas yra pateikta komitetui, ir to, kas yra nepateikta viešai. Ne viską viešai teikiame, o komitetui teikiama ta informacija“, – sakė K. Budrys.

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Ministras taip pat kritikavo informacijos apie diplomatines konsultacijas paviešinimą, teigdamas, kad tai apsunkino Lietuvos užsienio politikos įgyvendinimą.

„Buvo padaryta didelė klaida, ir tas vienas etapas buvo pateiktas į viešumą su tokiais didžiuliais epitetais, su visiškai nepagrįstu vertinimu. Ir tai padaryta buvo dėl vidaus politikos“, – teigė jis.

Paklaustas, ar žino, kas paviešino informaciją, ministras tiesiogiai neįvardijo atsakingų asmenų.

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„Taip, aš žinau, kad tas buvo padaryta, bet šiai dienai tai nebeturi prasmės“, – sakė K. Budrys.

Vis dėlto ministras patikino, kad Lietuva ir toliau sieks diplomatinio dialogo su Kinija, o pagrindinė derybų riba išliks nacionaliniai interesai.

„Lietuvos Respublikos interesai – tai yra ta linija. Dėl to mes viską darome dėl Lietuvos Respublikos interesų“, – pabrėžė jis.

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ELTA primena, kad, portalo „Delfi“ žiniomis, rugsėjo 24 d. URM atstovai Taivaniečių atstovybės vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino Taivaną pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą iki spalio 1 d.

Skelbiama, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija Lietuvai pritaikė diplomatinius ir ekonominius ribojimus. Dabartinės Vyriausybės programoje numatyta siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija.

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