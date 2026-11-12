Ukrainos dronai 8 valandas atakavo didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklą

Sibiro miestas yra maždaug už 2 500 kilometrų nuo rytinės Ukrainos sienos.
Ukrainos dronai aštuonias valandas puolė didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklą, esančią už 2 500 km nuo Ukrainos
Omsko srities gubernatorius Vitalijus Chocenka trečiadienį pranešė, kad regioną puola Ukrainos dronai, ir paragino gyventojus likti patalpose. Oro pavojaus sirenos mieste kaukė daugiau kaip aštuonias valandas. Vietos „Telegram“ kanalai pranešė, kad regiono oro erdvė buvo uždaryta, mobiliojo interneto veikimas apribotas.
Gyventojai pranešė, kad per ataką kilo gaisras netoli Omsko naftos perdirbimo gamyklos, skelbia nepriklausomas Rusijos „Telegram“ kanalas „Astra“. Šio kanalo atvirojo šaltinio žvalgybos (OSINT) analizė patvirtino, kad netoli gamyklos kilo gaisras, tačiau tikslūs atakos taikiniai ir žalos mastas kol kas neaiškūs.
V. Chocenka sakė, kad avarinės tarnybos išsiųstos į visas vietas, kurias paveikė krentančios dronų nuolaužos, tačiau nenurodė, kokie objektai buvo apgadinti.
Gyventojai taip pat pranešė, kad po smūgių kai kuriuose rajonuose dingo elektra.
Omsko naftos perdirbimo gamykla yra didžiausia Rusijoje pagal naftos perdirbimo pajėgumus. Valstybinei energetikos milžinei „Gazprom“ priklausančios gamyklos pajėgumas – daugiau kaip 21 mln. tonų žalios naftos per metus.
Omsko gamykloje pagaminamas kas šeštas litras Rusijoje suvartojamo benzino ir dyzelino.
Ukrainos pajėgos anksčiau jau du kartus puolė šią gamyklą – 2026 m. liepą ir spalį.
Po liepos atakos Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad gamykloje gaminami įvairių rūšių degalai, tepalai ir naftos chemijos produktai, ji tiekia produkciją Rusijos kariuomenei.
Ukrainai sėkmingai kuriant vietos gamybos ilgojo nuotolio dronus, pažeidžiami tapo ir toli Rusijos užnugaryje esantys taikiniai, tokie kaip Omsko gamykla.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis ilgojo nuotolio atakas įvardijo kaip vieną stipriausių Ukrainos spaudimo Rusijai priemonių.
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