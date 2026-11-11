Idėja iš Rusijos: siūlo su kai kuriomis NATO valstybėmis sudaryti nepuolimo paktus

Tai, anot jo, būtų dalis naujos Europos saugumo architektūros, apie kurią šiuo metu svarstoma derybų dėl karo Ukrainoje pabaigos procese.
Rusų derybininkas Vladimiras Medinskis trečiadienį pareiškė, kad naujos Europos saugumo sistemos idėja buvo pagrindinė dviejų dienų derybų Abu Dabyje tema, tačiau nepateikė detalių apie tai, kas buvo aptarta.
Tačiau Aleksejus Drobininas, Rusijos užsienio reikalų ministerijos vyresnysis diplomatas, trečiadienį saugumo konferencijoje Maskvoje išdėstė keletą išsamių pasiūlymų šia tema.
Pirmasis jo pateiktas variantas – kolektyvinės gynybos aljansas arba dvišaliai savitarpio pagalbos susitarimai, panašūs į tuos, kuriuos Rusija yra sudariusi su Baltarusija ir Šiaurės Korėja.
Antrasis jo paminėtas variantas apėmė politinius susitarimus nepadėti vieni kitiems priešų agresijos atveju, panašiai kaip susitarimas, kurį Maskva yra sudariusi su Iranu.
Trečiasis jo pateiktas variantas – dvišaliai abipusės neagresijos susitarimai.
„Pavyzdžiui, tokio pobūdžio susitarimai galėtų būti sudaryti, be kita ko, su atskiromis NATO valstybėmis narėmis, kurios tuomet gautų, pavyzdžiui, papildomas individualias saugumo garantijas iš Rusijos Federacijos“, – cituojamas jis.
Ukrainos vyriausiasis derybininkas apibendrino derybas Abu Dabyje: išlieka galimybių tęsti dialogą
Ukrainos delegacijos Abu Dabyje vadovas ir Užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Rustemas Umerovas pasibaigus deryboms pareiškė, kad laukia dar daug sunkaus darbo, tačiau išlieka galimybių tęsti derybas, praneša leidinys „Ukrainska Pravda“.
„Baigėme dvi dienas trukusias derybas Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Svarbiausias rezultatas – pasiektas susitarimas dėl didelio masto apsikeitimo karo belaisviais. Šiuo metu tiksliname detales ir rengiamės praktiškai įgyvendinti susitarimą. Mūsų žmonių sugrąžinimas namo išlieka vienu svarbiausių mūsų prioritetų. Darome viską, kad kiekvienas ukrainietis kuo greičiau grįžtų iš nelaisvės“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė jis.
R. Umerovo teigimu, per trišales Ukrainos, JAV ir Rusijos derybas buvo aptarti taikos ir pokarinio atstatymo klausimai. Pirmiausia būtina užbaigti karą ir suteikti Ukrainai saugumo garantijas, pabrėžė jis.
„Per šias dvi dienas šalys galėjo tiesiogiai išdėstyti savo pozicijas. Didelių nesutarimų vis dar esama. Mūsų laukia dar daug sunkaus darbo, tačiau yra galimybių tęsti derybų procesą“, – pareiškė jis.
R. Umerovas padėkojo Jungtinėms Valstijoms už aktyvų vaidmenį organizuojant ir rengiant derybas, ypač pabrėždamas asmeninį JAV pasiuntinių Steve'o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio indėlį.
„Esu dėkingas Jungtiniams Arabų Emyratams už svetingumą ir paramą deryboms, taip pat mūsų partneriams Europoje – Jungtinei Karalystei, Prancūzijai, Vokietijai, Italijai bei NATO ir Europos Komisijos atstovams – už bendrą darbą Abu Dabyje“, – sakė jis.
Kaip rašė ELTA, trečiadienį, pasibaigus dviejų dienų deryboms Abu Dabyje, Rusijos vyriausiasis derybininkas Vladimiras Medinskis taip pat teigė, kad Maskva tęs derybas su Kyjivu.
Šaltinio Ukrainos delegacijoje teigimu, JAV tarpininkaujamos Rusijos ir Ukrainos derybos antrąją dieną truko dvi valandas, o joms pasibaigus prasidėjo susitikimas, kuriame dalyvavo europiečiai, ukrainiečiai ir Jungtinės Valstijos.
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