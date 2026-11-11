Mirtini pasimatymai: rusų užverbuotos merginos nunuodijo 23 karius

Ukrainos prokurorų teigimu, jauniausiai įtariamajai tebuvo vos 13 metų, kai buvo užverbuota, ir 14 metų, kai nužudė savo 27 metų auką.
Ukrainos tiriamosios žurnalistikos leidinys „Slidstvo“ pranešė, kad įtariamoji, siekiant išsaugoti jos anonimiškumą, įvardijama Kati vardu. Su ja per programėlę „Telegram“ susisiekė Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) pareigūnas, kuris įtikino ją vykdyti jo nurodymus.
Kati buvo nurodyta atsiųsti savo nuotrauką su makiažu, kad atrodytų vyresnė. Tuomet, kaip pranešama, agentas užmezgė kontaktą su Ukrainos kariu Serhijumi ir suviliojo jį susitikti su Kati. Tyrėjų teigimu, per pasimatymą mergina sudavė Serhijui medžiagos, kurią agentas jai iš anksto buvo atsiuntęs paštu.
Uždusino pagalve
Prokurorų teigimu, tai buvo metadonas. Kai Serhijus neteko sąmonės, Kati buvo nurodyta jį nužudyti tiesiogiai vaizdo ryšiu bendraujant su FSB pareigūnu. Kaip nurodoma kaltinamajame akte, ji uždusino vyrą pagalve.
„Slidstvo“ pranešė, kad institucijoms žinomi dar šeši atvejai, kai Rusijos agentai užverbavo nepilnametes ukrainietes, kad šios nužudytų žmones juos nunuodydamos.
Visais atvejais nuo apsinuodijimo mirė Ukrainos kariai. Tyrėjų teigimu, 13 atvejų buvo panaudotas metadonas.
Birželį, sulaikius 17 metų ukrainietę, įtariamą nunuodijus Ukrainos karį, šalies nacionalinės policijos vadovas Ivanas Vyhivskis pareiškė, kad Rusija vykdo specialią tokių nusikaltimų operaciją.
Iš anksto suplanuotos žmogžudystės
„Kalbame apie iš anksto suplanuotas žmogžudystes, kurias organizuoja agresorės valstybės specialiosios tarnybos, o vykdo Ukrainos piliečiai“, – tuomet Ukrainos žiniasklaidos leidiniui „Cenzor.NET“ sakė I. Vyhivskis.
Ukrainos valdžios institucijos ne kartą kaltino Rusijos žvalgybos tarnybas per „Telegram“ programėlę verbuojant Ukrainos piliečius, kad šie Maskvos pavedimu vykdytų nusikaltimus.
Ukrainos saugumo tarnybos duomenimis, nuo 2022 m., kai prasidėjo karas, daugiau kaip 1,1 tūkst. ukrainiečių apkaltinti savo šalies atžvilgiu vykdę padegimus, teroristinius aktus ar diversijas.
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