Suomijos įlankoje atakuotas Rusijos karo laivas

Skelbiama, kad yra žuvusių ir sužeistų laivo įgulos narių.
Pasak vieno stebėtojo, nukentėjęs laivas galėjo būti 21631 projekto „Bujan-M“ arba 22800 projekto „Karakurt“ klasės korvetė.
Stebėtojas nurodė, kad incidentas, kaip pranešama, įvyko netoli Rusijai priklausančios Goglando salos.
Kitas karinis stebėtojas pranešė apie atakuoto karo laivo įgulos narių žūtis ir sužeidimus.
Kol kas oficialaus šių pranešimų patvirtinimo nėra.
Praėjusią naktį Leningrado srityje esantį Ust Lugos uostą prie Suomijos įlankos vėl sudrebino plataus masto Ukrainos dronų ataka. Stebėsenos kanalų ir vietos gyventojų teigimu, po atakos uosto teritorijoje kilo didelis gaisras, regionas liko be elektros. Trys uosto darbuotojai buvo sužeisti, tačiau pavojaus jų gyvybei nėra.
Ust Luga yra antras pagal dydį Rusijos uostas ir vienas svarbiausių eksporto centrų prie Baltijos jūros, naudojamas naftos, naftos produktų, anglių ir grūdų gabenimui.
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