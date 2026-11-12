„Ukrinform“ oficialiame pareiškime nurodė, kad specialistai tiria ataką, vertina jos padarinius ir stengiasi atkurti agentūros paslaugas.
Ukrainos valstybinė naujienų agentūra „Ukrinform“ tapo programišių taikiniu
Programišiai pagrindiniame agentūros svetainės puslapyje paskelbė žodį „ZELENET“, perbrauktos Ukrainos vėliavos atvaizdą ir nuorodą į „Telegram“ kanalą. „Ukrinform“ paskyros tinkle „X“ pavadinimas taip pat buvo pakeistas į „ZELENET“, o jos aprašyme atsirado prorusiškas šūkis.
Agentūra teigė, kad bendradarbiauja su Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) ir Valstybine specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnyba, siekdama sustiprinti savo kibernetinį saugumą.
„Ukrinform“ generalinis direktorius Serhijus Čerevatas portalui „Ukrainska Pravda“ sakė, kad agentūra pastaraisiais mėnesiais susidūrė su keliomis kibernetinėmis atakomis. Pasak jo, užpuolikai vis dažniau naudoja sudėtingus metodus, įskaitant dirbtinį intelektą.
„Priešas taip pat nuolat tobulėja, todėl stengiamės reaguoti kuo greičiau“, – pažymėjo S. Čerevatas.
Šis incidentas įvyko po virtinės šį mėnesį surengtų kibernetinių atakų prieš Ukrainos žiniasklaidos priemones. Lapkričio 1 d. buvo įsilaužta ir į plačiai naudojamą Ukrainos oro pavojaus perspėjimo programėlę – tada naudotojai gavo melagingus pranešimus apie branduolinę ir cheminę grėsmę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl šios atakos apkaltino Rusiją.
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