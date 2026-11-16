JAV dronų gamintoja įkūrė įmonę Lietuvoje

Įmonė registruota lapkričio 10 dieną, jos vadovu paskirtas „Mach Industries“ įkūrėjas ir vadovas Ethanas Thorntonas, rodo Registrų centro duomenys.
Įstatuose pagrindine įmonės veikla nurodyta karinių orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba, be to, ji galėtų užsiimti ginklų ir šaudmenų gamyba, karinių kovinių transporto priemonių remontu ir technine priežiūra bei kita veikla.
Pasirašytas susitarimas
„Investuok Lietuvoje“ BNS patvirtino, kad su „Mach Industries“ vyksta konsultacijos ir susitikimai dėl investicijų, tačiau daugiau detalių neatskleidžia.
„Galiu patvirtinti, kad palaikome ryšį su „Mach Industries“, susitikimai, konsultacijos vyksta. Tačiau kitų detalių šiame etape komentuoti negalime“, – komentare BNS teigė „Investuok Lietuvoje“ atstovė Raminta Kėželė-Navalinskienė.
Kaip rašė BNS, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai Edvinas Grikšas ir Robertas Kaunas rugsėjo pabaigoje JAV pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su „Mach Industries“ dėl bendrovės plėtros Lietuvoje. Be to, R. Kaunas bei „Mach Industries“ prezidentas Nathanas Dilleris tuomet pasirašė bendrą deklaraciją.
R. Kaunas tuomet sakė, kad „Match Industries“ kuria dronų ir žvalgybos pajėgumus, todėl Lietuva dės pastangų, kad įmonė Lietuvoje gamintų dronų sistemas, o palankias sąlygas plėtoti jų gamybą arčiau Ukrainos sudaro artumas Ukrainai bei narystė NATO ir ES.
KAM tuomet teigė, kad susitarimu siekiama, jog „Mach Industries“ įsteigtų padalinį Lietuvoje ir čia plėtotų pažangių gynybos sistemų gamybos pajėgumus.
Ministerijų pranešimuose cituotas E. Thorntonas tuomet sakė, jog susitarimas – tai galimybė išplėsti tokių technologijų gamybos pajėgumus Lietuvoje.
E. Grikšas rugsėjo pabaigoje skelbė, kad susitarimas su „Mach Industries“ leistų Lietuvoje gaminti gynybos sistemas ir atvertų daugiau galimybių šalies inžinieriams bei tiekėjams, o tai stiprintų Lietuvos ir NATO rytinio flango pajėgumus bei padėtų Ukrainai gintis.
Skelbta, kad „Mach Industries“ kuria pažangias nepilotuojamas aviacijos, kosmoso ir gynybos sistemas bei jų masinei gamybai reikalingą infrastruktūrą. Vieną jų – autonominę vertikalaus kilimo ir tūpimo platformą „Viper“ – bendrovė jau pademonstravo per pratybas Rūdninkų kariniame poligone.
Pernai birželį skelbta, kad „Mach Industries“ svarsto plėtrai į Europą rinktis Lietuvą ir čia įkurti gamyklą.
„Mach Industries“ rugsėjį pranešė, kad C serijos finansavimo pratęsimo etape pritraukė 600 mln. JAV dolerių (544 mln. eurų šios dienos kursu) kapitalo, o įmonės vertė padidėjo du kartus iki 3,7 mlrd. JAV dolerių (3,36 mlrd. eurų).
„Mach Industries“ turi 10,7 tūkst. kv. metrų ploto būstinę ir gamybos įrenginius Hantington Biče, Kalifornijoje, taip pat variklių, energetikos ir gamybos infrastruktūrą visoje valstijoje, nurodo įmonė.
Per padalinius „Mach Propulsion“ ir „Mach Energetics“ įmonė kuria ir gamina reaktyvinius ir kietojo kuro raketinius variklius bei energetines sistemas, taip pat teikia paslaugas išorės klientams kaip komponentų ir posistemių tiekėja raketų paleidimo, palaikymo ir nepilotuojamų skraidančių platformų gamybai.