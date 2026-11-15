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JAV iždo sekretorius reikalauja, kad „Nvidia“ netrukus pateiktų paaiškinimus

2026-11-15 21:37 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-15 21:37
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JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį paragino bendrovę „Nvidia“ paaiškinti, ar ji sąmoningai leido, kad jos pažangiausiam dirbtiniam intelektui (DI) skirti lustai patektų į Kiniją. Pasak jo, tai svarbiau nei buvusio bendrovės vadovo Jenseno Huango romanas su įtariama Kinijos šnipe.

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas EPA

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį paragino bendrovę „Nvidia“ paaiškinti, ar ji sąmoningai leido, kad jos pažangiausiam dirbtiniam intelektui (DI) skirti lustai patektų į Kiniją. Pasak jo, tai svarbiau nei buvusio bendrovės vadovo Jenseno Huango romanas su įtariama Kinijos šnipe.

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Praėjus trims dienoms po J. Huango atsistatydinimo, S. Bessentas televizijos „Fox News“ laidoje „Sunday Morning Futures“ pareiškė norintis išsiaiškinti, ar „Nvidia“ naudojosi fiktyviomis bendrovėmis, kad apeitų JAV apribojimus ir parduotų Kinijai savo galingiausius lustus.

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Jungtinės Valstijos draudžia parduoti Kinijai pažangiausius DI lustus, siekdamos išlaikyti pranašumą prieš šią šalį varžybose dėl lyderystės dirbtinio intelekto srityje.

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2025 metų pabaigoje JAV prezidentas Donaldas Trumpas leido parduoti Kinijai „Nvidia“ H200 lustus, tačiau ne pačius pažangiausius, naudojamus šiuolaikinę visuomenę keičiančių DI modelių veikimui užtikrinti.

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„Kinijai negalima parduoti nieko pažangesnio už H200 lustus. Šiuo atveju svarbiau išsiaiškinti, ar „Nvidia“ bendrovėje buvo laikomasi JAV eksporto apribojimų“, – sakė S. Bessentas.

Jis turėjo omenyje įmones, susijusias su Singapūre įsikūrusia duomenų centrų bendrove „Megaspeed“, kurioje anksčiau dirbo, kaip teigiama, J. Huango meilužė Alice Huang.

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„Kas apie tai žinojo? Juk šios fiktyvios įmonės buvo akivaizdžios. Jos buvo tiriamos. Ar „Nvidia“ naudojosi jomis, kad apeitų apribojimus ir parduotų lustus Kinijai?“ – svarstė S. Bessentas.

Kalbėdamas apie A. Huang, JAV iždo sekretorius pareiškė, kad jam nesvarbu, ar ji šnipė, ar ne, o buvusio „Nvidia“ vadovo „keistenybės“ yra jo paties reikalas.

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Tačiau S. Bessentas pareiškė norintis, kad per artimiausias 10 dienų „Nvidia“ pateiktų atsakymus ir savo vidinio tyrimo dėl J. Huango elgesio rezultatus.

JAV įtaria, kad Singapūre įsikūrusi „Megaspeed“ padėjo Kinijos bendrovėms apeiti amerikiečių eksporto kontrolės priemones, pirkdama „Nvidia“ lustus savo duomenų centrams Pietryčių Azijoje ir vėliau nukreipdama juos į Kiniją.

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JAV teisingumo departamentas atlieka tyrimą.

Spalio pabaigoje „Nvidia“ pareiškė, kad šiuos kaltinimus ištyrė dar pernai ir juos paneigė.

Laikraštis „The Financial Times“ pranešė, kad keturios JAV federalinės agentūros siekė, jog Howardo Lutnicko vadovaujamas Prekybos departamentas įtrauktų „Megaspeed“ į juodąjį sąrašą, tačiau departamentas to nepadarė.

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„Daugelis kitų departamentų to siekė, tačiau galutinį sprendimą turėjo priimti Prekybos departamentas“, – sakė S. Bessentas, pakartodamas penktadienį išsakytas mintis, kurios leidžia manyti, kad D. Trumpo administracijoje šiuo klausimu esama nesutarimų.

Senatoriai iškvietė J. Huangą gruodžio mėnesį duoti parodymų Senato Bankininkystės komitete.

Pranešama, kad duoti parodymus sutiko ir H. Lutnickas.

J. Huangas taip pat sutiko iki Padėkos dienos (lapkričio 26 d. – ELTA) duoti parodymus uždarame JAV Atstovų Rūmų posėdyje.

Antradienį „Nvidia“ turėtų paskelbti savo ketvirčio finansinius rezultatus.

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