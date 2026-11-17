Šis tinklas, vadinamas „NSA Net“, leidžia darbuotojams tarpusavyje dalytis įslaptinta informacija.
Šaltinių teigimu, šiuo metu jokių kibernetinės atakos įrodymų nėra.
CNN kreipėsi į NSA su prašymu pakomentuoti situaciją.
Kalbinti JAV pareigūnai nurodė, kad „NSA Net“ sutrikimai neturės įtakos agentūros galimybėms perduoti skubią žvalgybos informaciją prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), kuris šiuo metu vieši Azijoje.
Sutrikimai JAV
JAV žvalgybos agentūros ryšių sutrikimas įvyko po virtinės didelių technologinių nesklandumų, paveikusių oro linijų bendroves ir kitas šalies įmones.
Penktadienį dėl masinio sistemų gedimo kelioms valandoms visoje šalyje buvo sustabdyti visi skrydžiai – tūkstančiai jų buvo atidėti arba atšaukti.
Tuo tarpu praėjusią savaitę dėl plataus masto sutrikimo, paveikusio „Microsoft“ produktus, vartotojai visame pasaulyje negalėjo pasiekti „Outlook“ el. pašto ir „Teams“ programėlės.
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