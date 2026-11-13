JAV sustabdė visus skrydžius: paskelbta apie nepaprastas aplinkybes

Institucija nurodė, kad toks sprendimas priimtas dėl „nepaprastų aplinkybių ir saugumo sumetimų“.
Pranešime paskelbta: „DĖL NEPAPRASTŲ APLINKYBIŲ IR SAUGUMO SUMETIMAIS. DĖMESIO VISIEMS ORLAIVIŲ OPERATORIAMS. FEDERALINIO AVIACIJOS VALDYMO CENTRO NURODYMU VISUOSE ORO UOSTUOSE SUSTABDYTAS ORO EISMAS. VISI IŠVYKSTANTYS ORLAIVIAI TURI LIKTI ANT ŽEMĖS, KOL BUS PASKELBTA KITAIP. ATVYKSTANTYS TARPTAUTINIAI SKRYDŽIAI BUS VERTINAMI KIEKVIENU ATVEJU ATSKIRAI.“
JAV transporto sekretorius patvirtino, kad visoje šalyje skrydžiai buvo sustabdyti dėl ryšio sutrikimo, kuris paveikė visus šalies oro eismo valdymo centrus.
Seanas Duffy teigė, kad sutrikimas palietė visus centrus, o technikai aiškinasi jo priežastis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.