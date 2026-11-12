Rusišką dyzeliną į JAV gabenęs tanklaivis netikėtai pakeitė planus: jau kelias dienas nejuda

Spalio 23 dieną Graikijos operatoriui priklausantis laivas „Agioi Fenandes“, plaukiojantis su Maltos vėliava, išplaukė iš Rusijos Primorsko uosto netoli Sankt Peterburgo.
Jis gabena beveik 300 tūkst. barelių dyzelino, kuris buvo skirtas Niujorkui.
Laivas išplaukė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusį mėnesį paskelbė apie susitarimą su Rusija, supykdydamas Ukrainą ir priversdamas kelti klausimus dėl JAV paramos Kyjivui.
Tačiau nuo pirmadienio vakaro laivas lūkuriuoja tarptautiniuose vandenyse Šiaurės Atlante, maždaug už 80 kilometrų nuo JAV išskirtinės ekonominės zonos, rodo laivybos sekimo duomenų, gautų iš bendrovės „Kpler“ ir pagrįstų laivo atsakiklio signalu, analizė.
Trečiadienį tanklaivio savininkė iš Graikijos „Eastmed“ agentūrai AFP teigė, kad tanklaivis negavo jokių nurodymų dėl paskirties uosto, bet išsamesnės informacijos nepateikė.
Trumpo susitarimas su Putinu
Spalio 9 dieną D. Trumpas pasiekė susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, kuriuo siekiama sušvelninti sankcijas Maskvai mainais į rusiško dyzelino tiekimą pasaulinei rinkai.
Šios priemonės imtasi siekiant sumažinti degalų kainas JAV vartotojams prieš lapkričio 3 dieną įvykusius kadencijos vidurio rinkimus, per kuriuos respublikonų stovykla patyrė didelių nuostolių.
Dar du laivai, kuriems taikomos Vakarų sankcijos ir kurie pastarosiomis savaitėmis gabeno rusišką dyzeliną iš Primorsko į Jungtines Valstijas, plaukdami pakeitė maršrutus.
Ketvirtadienio duomenimis, „Leruo“ plaukė link Brazilijos, o „Talisman“ plaukė Egipto vandenimis Viduržemio jūroje.
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