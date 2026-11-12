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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rusišką dyzeliną į JAV gabenęs tanklaivis netikėtai pakeitė planus: jau kelias dienas nejuda

2026-11-12 22:24 / šaltinis: BNS
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2026-11-12 22:24
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Laivybos sekimo duomenų analizė, kurią ketvirtadienį atliko naujienų agentūra AFP, parodė, kad prie JAV krantų jau daugiau nei 48 valandas stovi rusišką dyzeliną gabenantis tanklaivis, iš pradžių turėjęs plaukti į Niujorką.

Tanklaivis prie Būtingės, 2008 m. Asociatyvi nuotrauka. Vladimiras Gulevičius / ELTA (nuotr. ELTA)
GALERIJA (23)

Laivybos sekimo duomenų analizė, kurią ketvirtadienį atliko naujienų agentūra AFP, parodė, kad prie JAV krantų jau daugiau nei 48 valandas stovi rusišką dyzeliną gabenantis tanklaivis, iš pradžių turėjęs plaukti į Niujorką.

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Spalio 23 dieną Graikijos operatoriui priklausantis laivas „Agioi Fenandes“, plaukiojantis su Maltos vėliava, išplaukė iš Rusijos Primorsko uosto netoli Sankt Peterburgo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis gabena beveik 300 tūkst. barelių dyzelino, kuris buvo skirtas Niujorkui.

Laivas išplaukė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusį mėnesį paskelbė apie susitarimą su Rusija, supykdydamas Ukrainą ir priversdamas kelti klausimus dėl JAV paramos Kyjivui.

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Tačiau nuo pirmadienio vakaro laivas lūkuriuoja tarptautiniuose vandenyse Šiaurės Atlante, maždaug už 80 kilometrų nuo JAV išskirtinės ekonominės zonos, rodo laivybos sekimo duomenų, gautų iš bendrovės „Kpler“ ir pagrįstų laivo atsakiklio signalu, analizė.

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Trečiadienį tanklaivio savininkė iš Graikijos „Eastmed“ agentūrai AFP teigė, kad tanklaivis negavo jokių nurodymų dėl paskirties uosto, bet išsamesnės informacijos nepateikė.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Trumpo susitarimas su Putinu

Spalio 9 dieną D. Trumpas pasiekė susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, kuriuo siekiama sušvelninti sankcijas Maskvai mainais į rusiško dyzelino tiekimą pasaulinei rinkai.

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Šios priemonės imtasi siekiant sumažinti degalų kainas JAV vartotojams prieš lapkričio 3 dieną įvykusius kadencijos vidurio rinkimus, per kuriuos respublikonų stovykla patyrė didelių nuostolių.

Dar du laivai, kuriems taikomos Vakarų sankcijos ir kurie pastarosiomis savaitėmis gabeno rusišką dyzeliną iš Primorsko į Jungtines Valstijas, plaukdami pakeitė maršrutus.

Ketvirtadienio duomenimis, „Leruo“ plaukė link Brazilijos, o „Talisman“ plaukė Egipto vandenimis Viduržemio jūroje.

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