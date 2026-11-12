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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Norvegijos žvalgyba skelbia rimtą perspėjimą: štai ko gali imtis Rusija

2026-11-12 18:41 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 18:41
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Norvegijos žvalgyba ketvirtadienį pranešė, kad padidėjo rizika, jog Rusija imsis sabotažo prieš šioje Skandinavijos šalyje esančius objektus.

Dronai (BNS nuotr.)

Norvegijos žvalgyba ketvirtadienį pranešė, kad padidėjo rizika, jog Rusija imsis sabotažo prieš šioje Skandinavijos šalyje esančius objektus.

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Norvegijos policijos saugumo tarnyba (PST) pareiškime nurodė pastebėjusi, kad 2026 m. padaugėjo su sabotažu susijusių incidentų, o saugumo padėtis prisidėjo prie „didesnio Rusijos žvalgybos tarnybų polinkio rizikuoti“.

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„Manome, kad yra rimtas pagrindas tikėtis, jog ateinančiais metais Rusijos žvalgyba Norvegijoje surengs sabotažo aktų“, – sakė PST Valstybinių veikėjų departamento direktorė.

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Tarnyba nurodė, kad sabotažui gali būti naudojami įvairūs metodai. Kaip naujausią pavyzdį ji paminėjo Vokietijoje prie Ukrainos transporto lėktuvo aptiktą droną ir pažymėjo, kad Vokietijos pareigūnai viešai iškėlė prielaidą, jog už šį incidentą gali būti atsakinga Rusija.

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„Daugumą operacijų Europoje vykdė tarpininkai“

Atnaujintame grėsmių vertinime PST nurodė, kad labiausiai tikėtini taikiniai Norvegijoje yra „su gynyba susijusios įmonės ir joms paslaugas teikiančios bendrovės“. Tačiau taip pat gali būti taikomasi į ypatingos svarbos infrastruktūrą, pavyzdžiui, energetikos sektorių.

„PST nenustatė mėginimų rengti sabotažą prieš Norvegijoje esančius objektus. Tačiau tarnyba žino, kad su Rusijos žvalgyba susiję veikėjai Norvegijoje žvalgė infrastruktūrą ir galimus taikinius“, – sakė I. Haugland.

PST pažymėjo, kad „daugumą operacijų Europoje vykdė tarpininkai“, ir nurodė, jog užverbuoti asmenys kartais gali „nežinoti, kad už jų veiksmų slypi valstybės veikėjas“.

Norvegija, NATO narė, Arktyje turinti 198 kilometrų sausumos sieną su Rusija, yra tvirta Ukrainos rėmėja.

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