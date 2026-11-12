Po ilgo pokalbio su Putinu – JAV pasiuntiniai paliko Kremlių: laukia susitikimas su Zelenskiu

Naujienų agentūros AFP žurnalistas ketvirtadienį patvirtino, kad JAV pasiuntiniai išvyko. Jie ketina toliau keliauti į Airijos sostinę Dubliną, kur planuojamas susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Per susitikimą Maskvoje V. Putinas pasiūlė surengti „humanitarinę“ misiją Ukrainos rytuose esančiame Kostiantynivkos mieste. Jis sakė, kad Rusija galėtų ten padaryti „tą patį“, kaip Rusijos kontroliuojamame Oleškų mieste, iš kurio per kelias dienas trukusias paliaubas spalio pabaigoje galėjo išvykti šimtai civilių gyventojų.
Putinas, įvardijo, ką laikytų grėsme saugumui
V. Putinas taip pat pakartojo, kad Vakarų karių dislokavimą Ukrainoje pasibaigus karui Maskva laikytų grėsme savo saugumui. Jie tuomet būtų „teisėtas taikinys“ Rusijai, sakė V. Putinas per pokalbį su JAV pasiuntiniais.
„Kitaip tariant, karas iškart vėl įsipliekstų“, – pridūrė Kremliaus vadovas.
Per susitikimą Kremliuje V. Putinas dar kartą patvirtino, kad Rusija neketina atsisakyti savo teritorinių reikalavimų.
Abu JAV pasiuntiniai atvyko iš Abu Dabio, Jungtinių Arabų Emyratų, kur Rusijos ir Ukrainos delegacijos, tarpininkaujant JAV, antradienį ir trečiadienį pirmą kartą nuo vasario derėjosi dėl būdų užbaigti kovas Ukrainoje. Per šias derybas susitarta dėl didesnio apsikeitimo belaisviais. Daugiau apie kokius nors apčiuopiamus rezultatus nežinoma. Abi pusės pareiškė norinčios tęsti derybas.
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