Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

EK: „Starshield“ trikdžiai Ukrainoje – nepriimtini

2026-11-12 17:12 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 17:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos Komisija pranešimus apie JAV palydovinio interneto „Starshield“ veikimo sutrikimus Ukrainoje pavadino keliančiais itin didelį susirūpinimą. Jeigu pranešimai pasitvirtintų, tokie sutrikimai būtų nepriimtini, pareiškė Komisijos atstovas, kuriuo remiasi agentūra „dpa“.

Rusai rado būdą apeiti draudimus: fronte vis dar naudoja „Starlink“ Nenaudoti senas 2
GALERIJA (23)

Europos Komisija pranešimus apie JAV palydovinio interneto „Starshield“ veikimo sutrikimus Ukrainoje pavadino keliančiais itin didelį susirūpinimą. Jeigu pranešimai pasitvirtintų, tokie sutrikimai būtų nepriimtini, pareiškė Komisijos atstovas, kuriuo remiasi agentūra „dpa“.

REKLAMA
1

Pasak jo, bendrovė „SpaceX“, teikdama paslaugas Ukrainai, privalo laikytis nuoseklios pozicijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Būtina skubiai atkurti „Starshield“ paslaugų veikimą, kad Ukraina galėtų palaikyti savo karių ryšį, apsaugoti gyventojus ir ginti savo teritoriją“, – pareiškė Komisijos atstovas.

REKLAMA
REKLAMA

„Starshield“ yra karinė JAV palydovinio interneto „Starlink“, priklausančio technologijų verslininkui Elonui Muskui, versija.

REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Interneto ryšio apribojimai objektams

Ukrainos kariuomenei svarbios paslaugos veikimas jau spalio viduryje kelioms dienoms buvo apribotas. Kas priėmė tokį sprendimą – E. Muskas ar Baltieji rūmai, – liko neaišku.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose rašė, kad pastarosiomis dienomis kariuomenė vėl fiksuoja šios paslaugos sutrikimus Ukrainos teritorijoje.

Interneto ryšio apribojimai objektams, skrendantiems didesniu nei 161 kilometro per valandą greičiu, apsunkina Rusijos reaktyvinių dronų atakų atrėmimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)
Putinas atskleidė, kokių vilčių neketina atsisakyti: Ukrainai siunčia žinią (4)
Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
„Dronas gali atsirasti iš niekur“: Rusija griebėsi naujos taktikos (2)
Ukrainietės didžiuojasi savo prezidentu V. Zelenskiu (tv3.lt fotomontažas)
Į Lietuvą nuo bombų pabėgusios ukrainietės prabilo atvirai, ką galvoja apie Zelenskį: „Nesitikėjome“
Ukrainos dronų smūgių padariniai. Asociatyvi nuotrauka EPA
Ukrainos dronai 8 valandas atakavo didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklą (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų