EK: „Starshield“ trikdžiai Ukrainoje – nepriimtini

Pasak jo, bendrovė „SpaceX“, teikdama paslaugas Ukrainai, privalo laikytis nuoseklios pozicijos.
„Būtina skubiai atkurti „Starshield“ paslaugų veikimą, kad Ukraina galėtų palaikyti savo karių ryšį, apsaugoti gyventojus ir ginti savo teritoriją“, – pareiškė Komisijos atstovas.
„Starshield“ yra karinė JAV palydovinio interneto „Starlink“, priklausančio technologijų verslininkui Elonui Muskui, versija.
Interneto ryšio apribojimai objektams
Ukrainos kariuomenei svarbios paslaugos veikimas jau spalio viduryje kelioms dienoms buvo apribotas. Kas priėmė tokį sprendimą – E. Muskas ar Baltieji rūmai, – liko neaišku.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose rašė, kad pastarosiomis dienomis kariuomenė vėl fiksuoja šios paslaugos sutrikimus Ukrainos teritorijoje.
Interneto ryšio apribojimai objektams, skrendantiems didesniu nei 161 kilometro per valandą greičiu, apsunkina Rusijos reaktyvinių dronų atakų atrėmimą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.