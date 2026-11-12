Aliuminio oksidas, pagrindinė aliuminio gamybos žaliava, naudojamas gaminant įvairius produktus – nuo dantų pastos ir lūpų dažų iki raketų bei dronų. Pietų Airijoje veikianti Rusijos valdoma gamykla yra didžiausia aliuminio oksido perdirbimo įmonė Europoje ir reguliariai siunčia šios medžiagos krovinius tiesiai į Sankt Peterburgą ir kitus Rusijos uostus.
Praėjus beveik penkeriems metams nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, aliuminio oksidui netaikomos Europos sankcijos, kuriomis siekiama pakirsti Rusijos ekonomiką. Todėl gamykla Oinišo mieste gali laisvai tiekti savo produkciją Rusijai, kur dalis jos, ekspertų teigimu, panaudojama ginkluotei gaminti.
„Akivaizdu, kad ši medžiaga patenka į karinės paskirties tiekimo grandines, – sakė Airijos parlamento narė, opozicinės Leiboristų partijos lyderė Ivana Bacik. – Būtų neįsivaizduojama, jei Airija prisidėtų, net ir taip netiesiogiai, prie Putino karo mašinos.“
Airija sulaukia raginimų sustabdyti šias siuntas. O Dubline šią savaitę susirinkę dešimtys Europos lyderių aptaria paramą Ukrainai. Ketvirtadienį vyks 47 valstybių Europos politinės bendrijos aukščiausiojo lygio susitikimas, po jo numatytas ES lyderių susitikimas.
Airijos vyriausybės ministras Niall Collins naujienų agentūrai AP sakė, kad „nėra jokių įrodymų“, jog ši medžiaga patenka į karinės paskirties tiekimo grandines. Tačiau vyriausybė atsisakė viešai paskelbti savo tyrimo dėl aliuminio oksido tiekimo rezultatus.
Bendrovė „Aughinish Alumina“ savo pareiškime tvirtino, kad jos produkcija „neturi nieko bendra su Rusijos karinės paskirties tiekimo grandine“. Ji taip pat nurodė pasamdžiusi nepriklausomą bendrovę, kuri kas mėnesį teikia Airijos valdžios institucijoms audito ataskaitas, siekiant „užtikrinti geresnį atsekamumą“.
Aliuminio oksidas naudojamas alaus skardinėms, lūpų dažams, bomboms ir raketoms
Aliuminio oksidas yra cheminis junginys, išgaunamas perdirbant boksitą – raudoną rūdą, daugiausia kasamą Gvinėjoje, Australijoje ir Kinijoje. Ši balta, į kreidą panaši medžiaga lydoma ir paverčiama aliuminiu, kuris vėliau jungiamas su kitais, retesniais elementais, siekiant pagaminti tvirtus, karščiui atsparius ir plastiškus lydinius. Jie naudojami raketoms ir orlaiviams gaminti. Aliuminis taip pat naudojamas raketiniam kurui ir sprogmenims gaminti.
Oinišo gamykla Limeriko grafystėje pastatyta aštuntajame dešimtmetyje, o 2007 m. ją įsigijo Rusijos aliuminio gamintoja „Rusal“. Bendrovę įkūrė ir iki šiol iš dalies valdo Oleg Deripaska – sankcijų sąraše esantis oligarchas, palaikantis ryšius su Rusijos prezidentu Vladimir Putin. JAV ir Australijos vyriausybių duomenimis, „Rusal“ pagamina beveik visą Rusijos aliuminį.
Nors daugelis krovininių laivų iš Oinišo išplaukia į Europą ir kitus regionus, nemaža jų dalis reguliariai plaukia tiesiai į Sankt Peterburgo uostą. Tai rodo AP išanalizuoti laivų stebėjimo platformos „MarineTraffic“ duomenys.
Aktyvistų grupė „Alumina 22“, siekianti, kad aliuminio oksido prekybai su Rusija būtų įvestos sankcijos, apskaičiavo, kad nuo kovo iki spalio iš Airijos į Rusiją išgabenta apie 491 307 tonos aliuminio oksido.
Šių siuntų svarba Rusijai didėja. Ukrainos ekonominio saugumo tarybos (ESCU) 2026 m. ataskaitoje teigiama, kad nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, dvi aliuminio oksido gamyklos – viena Australijoje, kita Ukrainoje – nutraukė eksportą į Rusiją. Dėl to tiekimas sumažėjo maždaug 40 proc.
Dabar apie 17 proc. „Rusal“ naudojamo aliuminio oksido tiekiama iš Airijos, teigiama ESCU ataskaitoje.
Anksčiau šiais metais paskelbtame Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimų projekto (OCCRP) bei laikraščio „The Irish Times“ tyrime nustatyta, kad Oinišo gamykloje pagamintas aliuminio oksidas Rusijoje lydomas į aliuminį. Dalis jo parduodama metalų prekybos bendrovei, tiekiančiai produkciją Rusijos gynybos pramonės įmonėms.
„Labai tikėtina, kad beveik visa „Rusal“ produkcija patenka į Rusijos karinių įmonių rankas“, – sakė ESCU analizės ir tyrimų skyriaus direktorė Olena Yurchenko.
Ukraina ir ES ragina įvesti sankcijas aliuminio oksido eksportui į Rusiją
Birželį Dubline stovėdamas šalia Airijos ministro pirmininko Micheál Martin Ukrainos prezidentas Volodymyr Zelenskyy pareiškė: „Deja, Europoje yra bendrovių, kurios priklauso arba yra faktiškai kontroliuojamos Rusijos ir jos oligarchų, esančių sankcijų sąrašuose. Jos ir toliau tiekia agresorei svarbias medžiagas, net ir dabar.“
M. Martin pripažino, kad „nenorime atsidurti tokioje padėtyje, kai iš Airijos gamyklos tiekiama medžiaga naudojama Rusijos karo mašinai palaikyti“.
Airija neturi įrodymų, kad tai vyksta, tačiau neturi ir įrodymų, kad nevyksta, sakė už sankcijų vykdymo priežiūrą šalyje atsakingas verslo ministras Peter Burke. Liepą jis pareiškė, kad nepavyko įrodyti „Rusal“ teiginio, jog iš Airijos tiekiamas aliuminio oksidas naudojamas tik aliuminio, skirto eksportui iš Rusijos, gamybai.
Airijos vyriausybė savo tyrimo rezultatų nepaskelbė, tačiau perdavė juos Europos Komisijai, kuri rengia ES sankcijų paketus.
ES sankcijų pasiuntinys David O'Sullivan sakė esantis beveik tikras, kad „aliuminio oksidas tiekiamas Rusijos lydykloms, kuriose gaminama produkcija, neabejotinai bent iš dalies patenkanti į karinį-pramoninį kompleksą“.
„Perskaičiau vyriausybės ataskaitą. Asmeniškai aš manau, kad žurnalistai, atlikę tyrimą, buvo teisūs“, – sakė jis praėjusį mėnesį Dubline vykusiame Tarptautinių ir Europos reikalų instituto organizuotame susitikime.
Europos Parlamentas liepos mėnesį priėmė neprivalomą rezoliuciją, kuria paragino uždrausti aliuminio oksido eksportą į Rusiją. Tačiau tą patį mėnesį priimtame 21-ajame ES sankcijų Rusijai pakete ši medžiaga nebuvo įtraukta. Sankcijų paketus rengiančios Europos Komisijos atstovai šiuo metu konsultuojasi su valstybėmis narėmis dėl aliuminio oksido eksporto iš Airijos. Sankcijoms įvesti būtinas vieningas visų 27 bloko valstybių pritarimas.
EK atstovas liepą sakė, kad ES sankcijų politika reikalauja „subtilios pusiausvyros“ tarp Rusijos karo pastangų sužlugdymo ir „neigiamo poveikio“ ES valstybėms narėms ribojimo, „ypač atsižvelgiant į tai, kad aliuminio oksidas yra strategiškai svarbi žaliava“.
Kilus diskusijoms dėl aliuminio oksido eksporto, svarstoma, kaip apsaugoti darbo vietas
Gamyklos šalininkai pabrėžia, kad ji suteikia šimtus darbo vietų ir yra svarbus aliuminio oksido tiekėjas Europos valstybėms. Nepertraukiamas tiekimas ypač svarbus dėl JAV ir Izraelio karo prieš Iraną sukeltų laivybos per Hormuzo sąsiaurį apribojimų.
Airijos parlamente Limeriko grafystei atstovaujantis N. Collins sakė, kad Airija „labai ryžtingai remia ukrainiečius, o Ukraina nepateikė jokių įrodymų, kad Oinišo gamykla vykdo kokią nors neteisėtą veiklą“.
Opozicijos politikai tokiais teiginiais abejoja. Centro kairės Leiboristų partija, kuriai vadovauja I. Bacik, palaiko laikiną gamyklos nacionalizavimą, panašų į Airijos sprendimą perimti bankus po 2008 m. finansų krizės. I. Bacik teigia, kad gamykla galėtų nutraukti eksportą į Rusiją ir rasti kitų suinteresuotų pirkėjų Europoje.
„Jei Airijos vyriausybė nenori elgtis tinkamai, turime matyti daug ryžtingesnius kitų ES valstybių veiksmus“, – sakė ji.
Vėjuotame Foino uostamiestyje, šalia kurio įsikūrusi gamykla, daug žmonių dirba Oinišo gamykloje arba pažįsta joje dirbančiųjų. Tačiau kai kurie vietos gyventojai šiuo klausimu turi dvejopų jausmų.
„Tai pernelyg didelis verslas, kad jį būtų galima uždaryti, – sakė į pensiją išėjęs dokininkas Joe Hanlon. – Ten dirba per daug žmonių, kad vyriausybė galėtų kištis.“
Tačiau jis pripažino, kad gamyklos eksportą reikėtų sustabdyti, jei Airija nori „sustabdyti karą Ukrainoje“.