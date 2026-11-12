Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos smūgis: atakavo Rusijos karo laivą netoli Suomijos

2026-11-12 10:41 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 10:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos kariuomenė trečiadienio paryčiais dronais atakavo Rusijos karo laivą Suomijos įlankoje, pranešė Ukrainos saugumo tarnyba (SBU). 

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Ukrainos kariuomenė trečiadienio paryčiais dronais atakavo Rusijos karo laivą Suomijos įlankoje, pranešė Ukrainos saugumo tarnyba (SBU). 

REKLAMA
1

Aukšto rango Suomijos pareigūnas visuomeniniam transliuotojui „Yle“ patvirtino, kad Suomija užfiksavo ataką netoli Rusijai priklausančios Goglando salos, esančios maždaug 40 km į pietus nuo Suomijos ir 55 km į šiaurę nuo Estijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Estijos gynybos ministras Martinas Heremas visuomeniniam transliuotojui ERR sakė, kad Suomijos įlankoje esančiame Rusijos karo laive nugriaudėjo sprogimas. Pasak jo, po atakos laivas išplaukė į Sankt Peterburgą.

REKLAMA
REKLAMA

SBU socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė suplanavusi ir įvykdžiusi ataką prieš „Buyan-M“ klasės mažąjį raketinį laivą „Naro-Fominsk“.

REKLAMA

Anksčiau „Yle“ pranešė, kad yra požymių, jog Rusija didina savo karinį aktyvumą Goglando saloje, esančioje rytinėje Suomijos įlankos dalyje.

Apie karą Ukrainoje skelbiantis „Telegram“ kanalas „Exilenova+“, remdamasis šaltiniu, pranešė, kad per ataką galėjo žūti arba būti sužeisti laivo įgulos nariai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų