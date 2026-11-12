Ukrainos smūgis: atakavo Rusijos karo laivą netoli Suomijos

Aukšto rango Suomijos pareigūnas visuomeniniam transliuotojui „Yle“ patvirtino, kad Suomija užfiksavo ataką netoli Rusijai priklausančios Goglando salos, esančios maždaug 40 km į pietus nuo Suomijos ir 55 km į šiaurę nuo Estijos.
Estijos gynybos ministras Martinas Heremas visuomeniniam transliuotojui ERR sakė, kad Suomijos įlankoje esančiame Rusijos karo laive nugriaudėjo sprogimas. Pasak jo, po atakos laivas išplaukė į Sankt Peterburgą.
SBU socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė suplanavusi ir įvykdžiusi ataką prieš „Buyan-M“ klasės mažąjį raketinį laivą „Naro-Fominsk“.
Anksčiau „Yle“ pranešė, kad yra požymių, jog Rusija didina savo karinį aktyvumą Goglando saloje, esančioje rytinėje Suomijos įlankos dalyje.
Apie karą Ukrainoje skelbiantis „Telegram“ kanalas „Exilenova+“, remdamasis šaltiniu, pranešė, kad per ataką galėjo žūti arba būti sužeisti laivo įgulos nariai.
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