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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas pasiuntė grasinimą Europai

2026-11-12 21:02 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-12 21:02
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Rusija ir toliau kaltina Europą esą nenoru siekti taikos ir grasina, kad užsienio karių dislokavimą Ukrainoje po karo laikys grėsme savo saugumui, pareiškė Rusijos vadovas Vladimiras Putinas, praneša Rusijos naujienų agentūra TASS.

Vladimiras Putinas (stop kadras)

Rusija ir toliau kaltina Europą esą nenoru siekti taikos ir grasina, kad užsienio karių dislokavimą Ukrainoje po karo laikys grėsme savo saugumui, pareiškė Rusijos vadovas Vladimiras Putinas, praneša Rusijos naujienų agentūra TASS.

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V. Putinas per susitikimą su JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu ciniškai pareiškė, kad Rusija esą visada pasisakė už dialogą su Europa ir niekada jo nenutraukė, rašo „RBC-Ukraine“.

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Priešingai, jis apkaltino Europą nutraukus dialogą su Rusija. Rusijos lyderis tikino esąs suinteresuotas ilgalaike taika tarp Rusijos ir Ukrainos ir norintis, kad ji tęstųsi „amžinai“.

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„Nuo pat pradžių sakėme, kad bet kokių užsienio karių buvimas Ukrainos teritorijoje mums yra visiškai nepriimtinas. Nes manome, kad tai kelia grėsmę Rusijos saugumui“, – įžūliai pareiškė Putinas.

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Jis tvirtino, kad iš esmės visi su tuo sutiko, taip pat ir per 2022 m. derybas Stambule.

Pasak V. Putino, JAV administracija ir pats prezidentas Donaldas Trumpas siūlo Rusijai susitarti dėl mechanizmų, kurie užtikrintų visos Europos saugumą.

„O ką girdime iš europiečių? Ne. Tik tada, kai Ukrainoje bus pasiekta taika. Tačiau kai taika Ukrainoje bus pasiekta, jie ketina dislokuoti savo karius Ukrainos teritorijoje. O tai reiškia karo tęsimą“, – pagrasino V. Putinas.

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Rusijos lyderis ciniškai paragino JAV administraciją „dirbti su Europos sąjungininkais“, kad šie pagaliau apsispręstų, ko nori – taikos ar karo Ukrainoje.

Rusija prieštarauja „pilkųjų zonų“ išsaugojimui

Anksčiau V. Putinas per susitikimą su Donaldo Trumpo pasiuntiniais pareiškė, kad Konstantynivkoje galėtų būti surengta humanitarinė misija, panaši į tą, kuri spalio pabaigoje buvo vykdoma Oleškuose, Chersono srityje.

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Be to, Rusija prieštarauja „pilkųjų zonų“ išsaugojimui. Pasak V. Putino, Kremlius pripažįsta tik vieną demarkacijos liniją su Ukraina – valstybinę sieną.

Jis teigė, kad tuomet viskas bus aišku: jūs būsite čia, mes – čia, o tarp mūsų bus demarkacijos linija.

Taip pat žinoma, kad S. Witkoffas ir J. Kushneris Maskvoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Per derybas aptarti Abu Dabyje įvykusio trišalio susitikimo dėl karo Ukrainoje užbaigimo rezultatai.

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