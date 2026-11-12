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Nausėda: derybose dėl taikos Ukrainoje pirmiausia turi būti užtikrinti Ukrainos saugumo interesai

2026-11-12 20:20 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 20:20
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Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį Dubline, Europos politinės bendrijos (EPC) viršūnių susitikimo paraštėse Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Andy Burnhamo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio surengtame susitikime Ukrainos paramos klausimais, pabrėžė, kad Ukrainos teritorinis vientisumas ir suverenitetas negali tapti derybų objektu, o Kyjivas neturi būti spaudžiamas sutikti su teritorinėmis nuolaidomis.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (4)

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį Dubline, Europos politinės bendrijos (EPC) viršūnių susitikimo paraštėse Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Andy Burnhamo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio surengtame susitikime Ukrainos paramos klausimais, pabrėžė, kad Ukrainos teritorinis vientisumas ir suverenitetas negali tapti derybų objektu, o Kyjivas neturi būti spaudžiamas sutikti su teritorinėmis nuolaidomis.

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G. Nausėdos teigimu, teisinga ir tvari taika turi būti grindžiama Ukrainos sąlygomis, patikimomis saugumo garantijomis ir galimybe derėtis iš stiprios pozicijos. Tam, anot jo, būtina toliau didinti spaudimą Rusijai ir užtikrinti ilgalaikę paramą Ukrainos gynybai.

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Prezidentas priminė Lietuvos įspareigojimą

Prezidentas taip pat priminė Lietuvos įsipareigojimą iki 2034 m. kasmet skirti Ukrainos saugumo ir karinei paramai ne mažiau kaip 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Šiemet Lietuvos parama turėtų siekti apie 228,5 mln. eurų.

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Šalies vadovas patvirtino ir Lietuvos pasirengimą prisidėti prie Norinčiųjų koalicijos pastangų užtikrinti Ukrainos saugumą. Lietuvos karininkas jau tarnauja operaciniame štabe, o kariai pasirengę prisidėti prie sausumos operacijų, inžinerijos, oro gynybos, mokymo ir jūrų saugumo veiklų.

Prezidentas Gitanas Nausėda lapkričio 11–13 dienomis su darbo vizitu lankosi Dubline, kur dalyvauja Europos politinės bendrijos (EPC) viršūnių susitikime. Vizito metu jis taip pat susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu bei Europos Vadovų Tarybos Pirmininku António Costa.

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