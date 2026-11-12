Nausėda: derybose dėl taikos Ukrainoje pirmiausia turi būti užtikrinti Ukrainos saugumo interesai

G. Nausėdos teigimu, teisinga ir tvari taika turi būti grindžiama Ukrainos sąlygomis, patikimomis saugumo garantijomis ir galimybe derėtis iš stiprios pozicijos. Tam, anot jo, būtina toliau didinti spaudimą Rusijai ir užtikrinti ilgalaikę paramą Ukrainos gynybai.
Prezidentas priminė Lietuvos įspareigojimą
Prezidentas taip pat priminė Lietuvos įsipareigojimą iki 2034 m. kasmet skirti Ukrainos saugumo ir karinei paramai ne mažiau kaip 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Šiemet Lietuvos parama turėtų siekti apie 228,5 mln. eurų.
Šalies vadovas patvirtino ir Lietuvos pasirengimą prisidėti prie Norinčiųjų koalicijos pastangų užtikrinti Ukrainos saugumą. Lietuvos karininkas jau tarnauja operaciniame štabe, o kariai pasirengę prisidėti prie sausumos operacijų, inžinerijos, oro gynybos, mokymo ir jūrų saugumo veiklų.
Prezidentas Gitanas Nausėda lapkričio 11–13 dienomis su darbo vizitu lankosi Dubline, kur dalyvauja Europos politinės bendrijos (EPC) viršūnių susitikime. Vizito metu jis taip pat susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu bei Europos Vadovų Tarybos Pirmininku António Costa.
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