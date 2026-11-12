Rutte prabilo apie taikos perspektyvas Ukrainoje: „Labai sunku pasakyti...“

Tai jis pareiškė po to, kai JAV pasiuntiniai Maskvoje susitiko su Vladimiru Putinu.
„Sunku pasakyti“
„Labai sunku pasakyti. Žinau tik tiek, kad visos susijusios šalys, pirmiausia (JAV pasiuntiniai) Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris, bet taip pat europiečiai ir Ukraina, dirba diena iš dienos, kad užbaigtų šį karą“, – interviu per Europos lyderių viršūnių susitikimą Dubline sakė M. Rutte.
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