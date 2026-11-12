Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas Dubline susitiko su Merzu: aptarė Ukrainos finansavimo poreikius

2026-11-12 20:13 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-12 20:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį Dubline susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu. Susitikime aptarti Ukrainos finansiniai poreikiai ir jų užtikrinimo sąlygos.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (19)

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį Dubline susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu. Susitikime aptarti Ukrainos finansiniai poreikiai ir jų užtikrinimo sąlygos.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Pokalbyje taip pat dalyvavo Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergs ir Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas.

REKLAMA

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LR prezidentas Gitanas Nausėda

Aptarė Ukrainos finansavimą

Lietuvos vadovas pabrėžė, kad nuspėjamas Ukrainos finansavimas yra Europos saugumo ir bendros atsakomybės klausimas. Pasak jo, visos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės turi prisidėti prie Ukrainos finansinių poreikių tenkinimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Lietuva rems visus sprendimus, kuriais užtikrinamas pakankamas, nuspėjamas ir tvarus Ukrainos finansavimas tiek 2027 metais, tiek pagal kitą daugiametę finansinę perspektyvą“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.

Prezidento teigimu, siūlomas 100 mlrd. eurų Ukrainos rezervas yra minimali būtina suma, kurią reikėtų išsaugoti Ukrainos atstatymo poreikiams ir su stojimu į ES susijusioms reformoms finansuoti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Būtina užtikrinti, kad ir ateityje parama Ukrainai nebūtų mažinama“, – teigė prezidentas.

Palankiai įvertino Europos Komisijos planus

Jis taip pat pabrėžė, kad su Ukrainai suteikta paskola susijusios išlaidos, įskaitant palūkanų mokėjimo įsipareigojimus, turėtų būti padengiamos papildomai prie numatyto 100 mlrd. eurų rezervo.

REKLAMA

G. Nausėda palankiai įvertino Europos Komisijos planus pateikti pasiūlymą dėl Ukrainos finansavimo 2027 metais. Pasak jo, šis pasiūlymas turėtų sudaryti sąlygas susitarimą pasiekti iki šių metų pabaigos.

Prezidentas G. Nausėda lapkričio 11–13 dienomis su darbo vizitu lankosi Dubline, kur dalyvauja Europos politinės bendrijos (EPC) viršūnių susitikime. Vizito metu jis taip pat susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Andy Burnhamu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Liberalų akcija prie Seimo dėl pagalbinio apvaisinimo prieinamumo (ELTA nuotr.)
ELTA glaustai: pagalbinio apvaisinimo pataisos, Kinijos diplomatai Lietuvoje, energijos kainų prognozės
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Prezidentas susitiko su Europos lyderiais: atskleidė, apie ką kalbėjosi (2)
Gitanas Nausėda | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
Užsienio žiniasklaidoje – Nausėdos prognozė dėl taikos derybų: „Aš jais nepasitikiu“ (11)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų