Prezidentas Dubline susitiko su Merzu: aptarė Ukrainos finansavimo poreikius

Pokalbyje taip pat dalyvavo Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergs ir Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas.
Aptarė Ukrainos finansavimą
Lietuvos vadovas pabrėžė, kad nuspėjamas Ukrainos finansavimas yra Europos saugumo ir bendros atsakomybės klausimas. Pasak jo, visos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės turi prisidėti prie Ukrainos finansinių poreikių tenkinimo.
„Lietuva rems visus sprendimus, kuriais užtikrinamas pakankamas, nuspėjamas ir tvarus Ukrainos finansavimas tiek 2027 metais, tiek pagal kitą daugiametę finansinę perspektyvą“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Prezidento teigimu, siūlomas 100 mlrd. eurų Ukrainos rezervas yra minimali būtina suma, kurią reikėtų išsaugoti Ukrainos atstatymo poreikiams ir su stojimu į ES susijusioms reformoms finansuoti.
„Būtina užtikrinti, kad ir ateityje parama Ukrainai nebūtų mažinama“, – teigė prezidentas.
Palankiai įvertino Europos Komisijos planus
Jis taip pat pabrėžė, kad su Ukrainai suteikta paskola susijusios išlaidos, įskaitant palūkanų mokėjimo įsipareigojimus, turėtų būti padengiamos papildomai prie numatyto 100 mlrd. eurų rezervo.
G. Nausėda palankiai įvertino Europos Komisijos planus pateikti pasiūlymą dėl Ukrainos finansavimo 2027 metais. Pasak jo, šis pasiūlymas turėtų sudaryti sąlygas susitarimą pasiekti iki šių metų pabaigos.
Prezidentas G. Nausėda lapkričio 11–13 dienomis su darbo vizitu lankosi Dubline, kur dalyvauja Europos politinės bendrijos (EPC) viršūnių susitikime. Vizito metu jis taip pat susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Andy Burnhamu.
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