Nausėda Dubline susitiko su EVT pirmininku: štai apie ką kalbėjosi

Kaip pranešė Prezidentūra, susitikimo metu jie aptarė Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį bei naująją ES daugiametę finansinę programą.
Susirinko daugiau kaip 40 Europos šalių lyderiai
Taip pat diskutuota apie pasirengimą EPB ir EVT susitikimui.
EPB susitikime Dubline ketvirtadienį susirinko daugiau kaip 40 Europos šalių lyderiai, taip pat Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Kanados ministras pirmininkas Markas Carney ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Pagrindinis susitikimo dėmesys skiriamas Europos saugumui, Rusijos karui prieš Ukrainą ir žemynui kylančioms hibridinėms grėsmėms. Susitikimas vyksta Jungtinėms Valstijoms mėginant atgaivinti derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
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