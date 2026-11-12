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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda Dubline susitiko su EVT pirmininku: štai apie ką kalbėjosi

2026-11-12 15:46 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 15:46
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Šalies vadovas Gitanas Nausėda prieš Europos politinės bendrijos (EPB) susitikimą ketvirtadienį Dubline susitiko su Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku António Costa.

Šalies vadovas Gitanas Nausėda prieš Europos politinės bendrijos (EPB) susitikimą ketvirtadienį Dubline susitiko su Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku António Costa.

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Kaip pranešė Prezidentūra, susitikimo metu jie aptarė Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį bei naująją ES daugiametę finansinę programą.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda

Susirinko daugiau kaip 40 Europos šalių lyderiai

Taip pat diskutuota apie pasirengimą EPB ir EVT susitikimui.

EPB susitikime Dubline ketvirtadienį susirinko daugiau kaip 40 Europos šalių lyderiai, taip pat Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Kanados ministras pirmininkas Markas Carney ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte. 

Pagrindinis susitikimo dėmesys skiriamas Europos saugumui, Rusijos karui prieš Ukrainą ir žemynui kylančioms hibridinėms grėsmėms. Susitikimas vyksta Jungtinėms Valstijoms mėginant atgaivinti derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

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