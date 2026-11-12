Oro bendrovės vadovas pabrėžė, kad, nepaisant smarkiai kylančių degalų kainų, skrydžių bilietai išliks „įperkami“.
Už 5,7 mlrd. svarų sterlingų (apie 6,8 mlrd. eurų arba 7,6 mlrd. JAV dolerių) vertės perėmimą balsavo 97 proc. balsavusių akcininkų, nurodoma „easyJet“ pranešime. Šiam perėmimui, kurį įmonės tikisi užbaigti 2027-ųjų pradžioje, dar turi pritarti priežiūros institucijos.
„EasyJet“ vadovas žada išlaikyti įperkamas keliones
„Galvojant apie mūsų strategiją ir tikslą pigias keliones padaryti paprastas, įperkamas ir prieinamas kuo didesniam žmonių skaičiui, tai ir toliau liks „easyJet“ tikslu“, – po balsavimo sakė „easyJet“ generalinis direktorius Kenton Jarvis.
„Mūsų klientai tikisi geros vertės“, – pridūrė K. Jarvis.
Naujausi „easyJet“ finansiniai rodikliai rodo, kad trečiąjį ketvirtį bendrovės pelnas smarkiai krito, nes karas Artimuosiuose Rytuose lėmė staigų aviacinių degalų kainų šuolį. Per tris mėnesius iki birželio pabaigos pelnas prieš mokesčius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, smuko 70 proc. iki 85 mln. svarų sterlingų.