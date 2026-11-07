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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Chaosas Europos danguje: perspėja dėl „rusiško pėdsako“

2026-11-07 13:36 / šaltinis: BNS
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2026-11-07 13:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šią savaitę visoje Europoje dešimtys skrydžių sulaukė melagingų grasinimų susprogdinti lėktuvus, dėl kurių teko nukreipti orlaivius kitur, o oro linijų bendrovės buvo priverstos skubiai imtis priemonių keleivių saugumui užtikrinti ir oro eismo trikdžiams sumažinti.

Lėktuvas EPA

Šią savaitę visoje Europoje dešimtys skrydžių sulaukė melagingų grasinimų susprogdinti lėktuvus, dėl kurių teko nukreipti orlaivius kitur, o oro linijų bendrovės buvo priverstos skubiai imtis priemonių keleivių saugumui užtikrinti ir oro eismo trikdžiams sumažinti.

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Nors melagingi grasinimai susprogdinti yra palyginti dažni, neįprasta matyti tokį didelį jų skaičių per tokį trumpą laiką.

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Jokių įtartinų daiktų rasta nebuvo, niekas nenukentėjo, tačiau šie grasinimai sukėlė nerimą, nes sutapo su kitais incidentais Europoje – įskaitant atakas prieš prekybos centrų šaldymo sistemas ir dronų įsiveržimus.

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Žemyne tvyrant neatsakytiems klausimams – ar grasinimai buvo tarpusavyje susiję, kas juos siuntė ir ko tuo siekta, – saugumo ekspertai kitą savaitę Briuselyje ketina aptarti priemones, kaip kovoti su šia melagingų pranešimų banga.

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Toliau apžvelgiame, ką svarbu apie tai žinoti.

Taikytasi į dešimtis skrydžių visoje Europoje

Dėl šių pranešimų teko tikrinti ir nukreipti lėktuvus, o kai kuriais atvejais – atlikti avarinius nusileidimus ir pasitelkti kariuomenės palydą.

Vis dėlto Europos oro eismo valdymo institucija pabrėžė, kad apskritai šie grasinimai aviacijai sukėlė minimalių trikdžių.

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Be to, penktadienį grasinimų saugumui sulaukė ir trys transliuotojai – Airijos nacionalinis transliuotojas RTE, Jungtinėje Karalystėje (JK) įsikūrusi „Sky“ ir Bulgarijos privatus transliuotojas „NOVA TV“, o tai gali rodyti, kad grėsmė peržengė aviacijos ribas.

Vis dar nežinoma, kas slypi už šių grasinimų

Neaiškus grasinimų oro linijoms autorius kelia nerimą didėjančios geopolitinės įtampos fone, institucijoms perspėjant, kad Rusija Europoje gali stiprinti vadinamąsias hibridines atakas.

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Pareigūnai šių grasinimų nepriskyrė jokiai grupei ar valstybei, taip pat neatsirado įrodymų, siejančių šią apgaulę su kokia nors vyriausybe.

Ketvirtadienį Romos oro uostų institucijoms atsiųstame ir naujienų agentūros „The Associated Press“ matytame laiške su grasinimais teigiama, kad jį atsiuntė „Vyriškos valstybės“ grupuotė, pasivadinusi antifeministine ir pareiškusi, jog taikosi į „feministinį režimą“.

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Panašaus turinio grasinimą gavo ir kitas Europos oro uostas, tačiau neaišku, ar jį atsiuntė tas pats asmuo.

Tuo tarpu Nyderlandų karališkoji karo policija ketvirtadienio vakarą Amsterdamo Schipholio oro uoste sulaikė vyrą, siejamą su grasinimu lėktuvui, kuris rengėsi kilti į Prahą, šeštadienį nurodė jos atstovas Doronas Wallinas.

Neaišku, ar šis grasinimas susijęs su kitais pastarojo meto melagingais pranešimais. D. Wallinas pažymėjo, kad karo policijai reguliariai tenka susidurti su melagingais grasinimais dėl bombų.

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Minėtas lėktuvas vėliau vakare išskrido į Prahą, o sulaikytas vyras kitą dieną buvo paleistas.

Ekspertas: keliautojai neturėtų nuogąstauti

Oro bendrovėms grėsmių skrydžiams klausimais patariančios „Osprey Flight Solutions“ atstovas Matthew Borie teigė turintis keletą versijų dėl šių incidentų – nuo atskiro grasinimo, paskatinusio kitus mėgdžiotojus, iki vieno asmens ar grupės, siunčiančios daugybę pranešimų, bei valstybių ar jų rėmėjų vykdomo hibridinio karo operacijų.

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Dėmesys Europai reiškia, kad „čia gali būti rusiškas pėdsakas“, sakė bendrovės bendraįkūrėjis ir vyriausiasis žvalgybos pareigūnas M. Borie.

„Visgi turime nepamiršti, kad Irano hibridinis karas taip pat aktyvus tam tikruose Europos kampeliuose“, - teigė jis.

„Nenuogąstaukite“, – sakė jis, pabrėždamas, kad nacionalinės institucijos turi „koordinuotus atsako mechanizmus“, įskaitant atvejus, kai tokiems lėktuvams lydėti pasitelkiami NATO naikintuvai.

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Briuselyje veikiančio analitinio centro „Bruegel“ vyresnysis mokslo darbuotojas Jacobas Funkas Kirkegaardas (Jakobas Funkas Kirkegordas) teigė, kad šie grasinimai tapo „streso testu“, parodančiu, kaip reaguoja Europos vyriausybės bei oro uostų pareigūnai ir ar jų atsakai yra suderinti.

Grasinimų tikslas, pasak jo, „greičiausiai yra pasėti chaosą ir netikrumą dėl oro susisiekimo patikimumo visoje Europoje“, o tai gali sukelti „grandininių pasekmių“ – tokių kaip ekonominė žala bei išlaidos, susijusios su orlaivių apžiūra, tyrimu ir patikra.

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