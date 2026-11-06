Airija: grasinimai bombomis Europoje tikriausiai yra koordinuota trikdymo kampanija

Šie pranešimai gauti kilus grasinimų bangai prieš skrydžius visoje Europoje.
Šią savaitę virtinė komercinių skrydžių Europoje sulaukė melagingų grasinimų susprogdinti bombas, todėl institucijos buvo priverstos nukreipti kai kuriuos lėktuvus arba lydėti civilinius orlaivius naikintuvais.
Pareigūnai skubiai bando nustatyti grasinimų šaltinius.
Dalis pranešimų buvo gauta elektroniniais laiškais, pasirašytais „Vyriškos valstybės kovotojų“ – šis pavadinimas sutampa su radikalios mizoginiškos grupuotės Rusijoje pavadinimu, nors naujienų agentūra AFP kol kas negali patvirtinti jokio jos ryšio su šiais laiškais.
Iki šiol nė vieno incidento metu sprogmenų nerasta.
Penktadienį grasinimai palietė naują taikinį: redakcijoms elektroniniu paštu gavus grasinimų susprogdinti bombas, evakuoti kelių Airijos žiniasklaidos organizacijų darbuotojai, pranešė Dublinas.
Atsakomybės niekas neprisiėmė, o grasinimai pasigirdo Airijai kitą savaitę sostinėje ruošiantis priimti svarbius Europos Sąjungos (ES) susitikimus.
Vis dėlto Airijos vyriausybė šiuos incidentus susiejo su panašiais grasinimais, trikdančiais skrydžius visoje Europoje.
„Kol kas nežinoma, kas atsakingas už šiuos grasinimus – ar pavieniai asmenys, ar centralizuotos, koordinuotos pastangos“, – teigiama pareiškime.
„Šie grasinimai kilo iškart po besitęsiančių aviacijos trikdžių visoje Europoje, kuriuos sukėlė panašūs grasinimai, ir atrodo tikėtina, kad tai yra koordinuota trikdymo kampanija“, – priduriama jame.
Vienas aukšto rango NATO karinis pareigūnas nurodė, kad Aljansas stebi situaciją ir „glaudžiai bendradarbiauja su sąjungininkais“.
Kai kurios iš šių šalių į „potencialias grėsmes“ reagavo pakeldamos orlaivius, pridūrė pareigūnas.
„Nieko nekainuoja“
Serija melagingų pranešimų, kuriuos sunku atsekti, verčia saugumo tarnybas reaguoti ir skleidžia baimę, o tai beveik nieko nekainuoja už juos atsakingiems asmenims, naujienų agentūrai AFP sakė ekspertai.
„Tai turi būti vertinama hibridinių operacijų prieš Europos valstybes kontekste“, – sakė Ženevos saugumo politikos centro pasaulinių ir kylančių rizikų direktorius Jeanas-Marcas Rickli (Žanas Markas Riklis), nespekuliuodamas, kas galėtų būti atsakingas.
„Vykdytojui tai nieko nekainuoja, tačiau turi didelį poveikį logistikai ir, žinoma, visuomenės suvokimui“, – sakė jis.
Londono metropoliteno policijos vadovas Markas Rowley (Markas Raulis) paragino reaguoti apgalvotai ir pažymėjo, kad ankstesnė patirtis kovojant su sukarinta Airijos respublikonų armija (IRA) suteikė vertingų pamokų.
Jis priminė frazę „10 pensų terorizmas“, kai melagingas skambutis apie bombą galėjo paralyžiuoti visą miestą, priversdamas institucijas atskirti tikrus grasinimus nuo melagingų.
Jo teigimu, pareigūnams teks prisitaikyti prie kintančių grėsmių pobūdžio, kuriose dalyvauja veikėjai iš viso pasaulio, o kai kuriuos iš jų remia priešiškos valstybės.
„Turėsime prisitaikyti prie tos pačios metodikos, kad per daug nereaguotume į kiekvieną internete gautą žinutę“, – sakė jis „BBC Radio 4“.
Dešimtys grasinimų
Penktadienį buvo gauti dar keturi grasinimai susprogdinti bombas lėktuvuose, skridusiuose virš Prancūzijos, pranešė premjero biuras.
Lėktuvai nusileido be incidentų, o išminuotojų komandos atliko saugumo patikrinimus, pridūrė jis.
Tuo tarpu kiti grasinimai bombomis penktadienį buvo nukreipti į kelis skrydžius į Lisaboną, Romą, Prahą ir Sofiją bei iš jų, pranešė institucijos.
Daugelis grasinimų oro linijoms buvo nukreipti prieš pigių skrydžių bendroves.
„Ryanair“ lėktuvas, turėjęs išvykti iš Lisabonos į Romą, sulaukė grasinimo tuo metu, kai šiuo maršrutu turėjęs skristi orlaivis dar tik artėjo prie Portugalijos sostinės.
Čekijoje ir Bulgarijoje taikiniais tapo mažiausiai 11 skrydžių: buvo pagrasinta keturiems į Prahos oro uostą atvykstantiems ir penkiems iš Prahos išvykstantiems lėktuvams, taip pat dviem skrydžiams į Sofiją.
Portugalijos policija nurodė, kad patikrinus „Ryanair“ orlaivį jokių sprogstamųjų užtaisų ar įtartinų daiktų nerasta.
Čekijoje oro uostas ir policija atsisakė pateikti išsamią informaciją apie paveiktus skrydžius.
Prahos oro uosto atstovas Jiri Hannichas (Jiržis Hanichas) AFP sakė, kad „oro uosto veikla išlieka standartinė ir sklandi“.
Ketvirtadienį visoje Europoje grasinimų taikiniais tapo beveik 30 keleivinių skrydžių, įskaitant lėktuvus, skridusius į Londoną, Madridą ir Kopenhagą.
„Dangus nusidažys raudonai“
Kai kuriuose ankstesniuose melaginguose pranešimuose, su kuriais susipažino AFP, buvo mizoginiško turinio žinučių.
„Mes, „Vyriškos valstybės kovotojai“, savo šios dienos veiksmais paliksime pėdsaką istorijoje. Jūsų feministinis režimas tai prisimins amžinai, – teigiama viename keliais Sofijos oro uosto elektroninio pašto adresais išsiųstame laiške. – Sprogimas įvyks po 60 minučių. Šiandien jūsų dangus nusidažys raudonai.“
2021 metais Rusija grupuotę „Vyriška valstybė“, kuri puldinėdavo feministus, mažumų atstovus ir LGBTIQ asmenis, pripažino „ekstremistine“ organizacija.
Nepaisant to, ši grupuotė parėmė Rusijos invaziją į Ukrainą 2022 metais.
Ekspertų teigimu, neaišku, ar ji yra susijusi su Rusijos institucijomis.
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