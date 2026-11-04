„Viskas įskaičiuota“ atostogos gali baigtis labai blogai: perspėja visus

Laidoje apie mityba skrydžių bei atostogų metu pasakojo dietistė Vaida Kurpienė.
Rūpinimasis savo sveikata ir savijauta keliaujant – ar čia darbas, ar rezultate iš tikrųjų daug geriau jautiesi?
V. Kurpienė: Kas kam rūpi? Lygiai taip pat, jei važiuoja į „viskas įskaičiuota“, tai jau tada reikia atvalgyti viską, ką sumokėjai.
Aš labai mėgdavau važiuoti į „viskas įskaičiuota“ todėl, kad nereikia gaminti, galiu iš daug ko rinktis, visi šeimos nariai randa, kas jiems patinka, galiu valgyti įvairių daržovių, troškinių, baltymų įvairesnių paragauti. Valgyti pagal savo ritmą, o ne kažkieno nustatytą.
Ten dažniausiai būna dar visokie sporto užsiėmimai, tada judu daug daugiau, valgau gal net tvarkingiau, jokių buitinių rūpesčių nėra ir man čia yra poilsis.
Tas noras daug privalgyti yra atsineštinis. Kiek mes kartų nuo žagrės? Viena, dvi, kai kas tris? Bet šiaip nedaug, kur visą laiką buvo maisto trūkumas. Kiekviena karta perduoda, net jei trūkumo nėra, tam tikrą elgesį.
Tada yra maisto kiekis, o ne kokybė. Mes taip esame mokyti – tu darai taip, kaip darė šeima ir apie tai negalvoji. Tai nėra dalykas, kurį tu nusprendi, tu tiesiog darai taip, kaip visi daro. Tai yra vadinamas „automatinis sprendimas“, kur nesvarstai, ar tai gerai, ar blogai.
Jei nori siekti kažko kito, tada jau pradedi svarstyti. Mano klientai sako: „tai kaip aš nevalgysiu?“ Sakau valgykite viską, ką norit, tik klausimas – kiek? Ar jūs tuo pasimėgaujate? Ir kitas dalykas – ar valgymas ir alkoholio vartojimas yra vieninteliai malonumai jūsų atostogose?
Ar kiekvieną dieną jums trūksta maisto, kad jums reikia išvažiuoti į atostogas, kad jūs pavalgytumėte?
Visada reikia žiūrėti, kur yra priežastis tam tikro elgesio, kai mes tą priežastį pakrapštome, pasekmė labai dažnai savaime išnyksta.
Kitas mano patarimas žmonėms, kurie būna numetę svorio arba pakeitę mitybą dėl sveikatos. Jie taip įpratę, kad jiems tada baisu važiuoti į atostogas. Sakau, laikykitės vieno patarimo: darykite geriausią, ką galite tuo metu, toje situacijoje, toje būsenoje.
Ar yra dalykų, kuriuos padarai prieš skrydį dėl sveikatos ir geros savijautos?
V. Kurpienė: Ką aš tikrai darau – ilguose skrydžiuose stengiuosi atsistoti dažniau. Galima gi nueiti vandens, pastovėti ir panašiai.
O šiaip, visada mano rankinėje būna maisto, visais atvejais. Tie, kurie juokiasi su manimi keliaudami, vėliau labai džiaugiasi ir aš juos išgelbėju nuo bado.
Kelionėse būna labai įvairių situacijų. Atideda skrydį, oro uoste absoliučiai viskas uždaryta ir tau reikia laukti keturias valandas naktį, o tu nevalgęs. Taip pat būna, kai atskrendi anksti ryte ir uždaryta viskas.
Pas mane visada rasit maisto ir to maisto aš deduosi įvairaus. Sūrio, kartais duonos, visada daržovių, tai ką galima valgyti rankomis: morkos, agurkai, pomidoriukai.
Ar tiesa, kad skrendant organizmas veikia kitaip?
V. Kurpienė: Jei ilgas skrydis, tai tikėtina, kad skrendi per kelias laiko juostas. Para išsibarsto ir neaišku, ar čia diena ar naktis, rytas ar vakaras. Tada aš valgau labiau ne pagal valandas, o pagal jausmą.
Dėl ko labai gerai su savimi maisto turėti – tada tu gali valgyti tada, kai jauti. Bet čia nėra tas pats, kad valgai visą laiką, nuo įsėdimo į lėktuvą iki išlipimo.
Kas tikrai keičiasi, tai keli dalykai. Pirmas dalykas, kai yra labai sausas oras, o lėktuve taip yra, ir kai pasikeičia slėgis, mūsų skonio receptoriai labai pasikeičia. Mes daug mažiau užuodžiame, o uoslė yra septyniasdešimt procentų skonio.
Kitas, kas pasikeičia, ypač ilgame skrydyje – taigi mes sėdime. Bet kur atsisėdus parai skrandis sustumiamas, žarnynas sustumiamas, mes nejudame, žarnynas nejuda.
Ir namuose foteliuke sėdint gali pradėti pūsti pilvą, užkietėti viduriai, prasčiau jaustis, blogai virškinti, jei tik sėdi susirietęs. Bet jei atsistojate, geriate daugiau vandens, vis pakeičiate poziciją, tempimo pratimus padarote, labai paparastai prasijudinate – tada ir jausmas yra visai kitoks.
Kas dar keičiasi, į ką labai reikia atkreipti dėmesį, tai yra širdies veikla. Irgi dėl slėgio. Kas matuoja, dabar labai populiaru su įvairiais prietaisais, savo širdies veiklą, tai gali rodyti stresą.
Labai svarbu išlaikyti ritmą, ramybę, pasirūpinti savimi, kiek galime. Nepersivalgyti, nevartoti alkoholio ir gerti pakankamai vandens.
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