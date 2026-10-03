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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Kankina aukštas cholesterolis? Pusryčiams rinkitės šiuos produktus

2026-10-03 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 11:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Norite sumažinti cholesterolio kiekį? Pradėkite nuo pusryčių. Cholesterolio kiekį kraujyje siekia kontroliuoti ne vienas žmogus. Kaip skelbia JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC), padidėjusį bendro cholesterolio kiekį turi beveik vienas iš dešimties amerikiečių.  

Norite sumažinti cholesterolio kiekį? Pradėkite nuo pusryčių. Cholesterolio kiekį kraujyje siekia kontroliuoti ne vienas žmogus. Kaip skelbia JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC), padidėjusį bendro cholesterolio kiekį turi beveik vienas iš dešimties amerikiečių.  

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Apie pusryčius, kurie gali padėti sumažinti cholesterolio kiekį, rašo JAV portalas TODAY.com, kalbinęs mitybos specialistus.

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Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Padidėjęs cholesterolio kiekis

Kas yra „gerasis“ ir „blogasis“ cholesterolis?

Mūsų organizmas pats pagamina visą jam reikalingą cholesterolį, tačiau jo taip pat gauname su maistu. Todėl rekomenduojama riboti produktus, kuriuose jo yra daugiau, pavyzdžiui, raudoną mėsą, sūrį ir kiaušinių trynius.

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Svarbu ne tik bendras cholesterolio kiekis kraujyje, bet ir jo rūšis. Kraujyje cholesterolis daugiausia pernešamas didelio tankio lipoproteinais (DTL) ir mažo tankio lipoproteinais (MTL).

DTL dažnai vadinamas „geruoju“ cholesteroliu, nes padeda pašalinti cholesterolio perteklių iš kraujo. Tuo metu MTL, vadinamas „bloguoju“ cholesteroliu, gali kauptis kraujagyslių sienelėse ir prisidėti prie aterosklerozinių plokštelių susidarymo.

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Per didelis, ypač MTL cholesterolio kiekis, gali didinti širdies ir kraujagyslių ligų bei insulto riziką. Cholesterolio kiekiui įtakos turi ne tik mityba, bet ir fizinis aktyvumas, stresas bei šeimos istorija.

Kokie pusryčiai gali padėti sumažinti cholesterolio kiekį?

Pasak specialistų, tai, ką valgome pradėdami dieną, gali turėti reikšmės cholesterolio kiekiui. Maistingi pusryčiai taip pat gali padėti stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje ir suteikti sotumo.

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Dietologas ir NYU Grossman medicinos mokyklos profesorius Collinas Poppas teigia, kad sočiai papusryčiavus vėliau dieną galima suvalgyti mažiau.

Tyrimai rodo, kad nuolatinis pusryčių praleidimas gali būti susijęs su metaboliniu sindromu, didesniu MTL cholesterolio ir trigliceridų kiekiu bei didesne širdies ligų rizika.

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Tačiau svarbu ne tik pusryčiauti, bet ir pasirinkti tinkamus produktus. Specialistai rekomenduoja atkreipti dėmesį į baltymus ir skaidulas, ypač tirpiąsias skaidulas.

Tirpiosios skaidulos žarnyne gali prisijungti cholesterolį ir padėti organizmui jį pašalinti. Ilgainiui pakankamas jų kiekis mityboje gali padėti sumažinti MTL cholesterolio kiekį.

Specialistai pabrėžia, kad vieni „tobuli“ pusryčiai cholesterolio kiekio nesumažins – daug svarbiau yra tai, ką žmogus valgo reguliariai. Taigi, ką specialistai rekomenduoja rinktis pusryčiams?

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Avižinė košė

Avižinė košė – vienas iš pusryčių pasirinkimų, kuriuos specialistai rekomenduoja širdies sveikatai. Avižose yra tirpiųjų skaidulų, vadinamų beta gliukanais. Jos gali padėti mažinti MTL cholesterolio kiekį.

Avižos taip pat yra geras sudėtinių angliavandenių, baltymų, vitaminų, mineralų ir augalinių junginių šaltinis. Jose gausu vitamino B1 ir mangano, kurie svarbūs cholesterolio apykaitai.

Avižinę košę galima pagardinti uogomis, bananais, abrikosais, obuoliais ar ananasais. Taip pat verta išbandyti maltas linų sėmenis, ispaninio šalavijo sėklas ar graikinius riešutus.

Dar vienas pasirinkimas – per naktį brinkintos avižos su nesaldintu sojų pienu, cinamonu ir obuoliais.

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