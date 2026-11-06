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JAV – Įtempta kova dėl vietos Senate: vienoje valstijoje toliau skaičiuojami balsai

2026-11-06 21:17 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-06 21:17
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Misisipės rinkimų pareigūnai penktadienį skubėjo tikrinti tūkstančius dar nesuskaičiuotų balsalapių itin įtemptoje kovoje dėl vietos JAV Senate, praėjus trims dienoms po to, kai demokratai pasiekė istorinę pergalę prieš prezidento Donaldo Trumpo respublikonus.

2026 m. rinkimai JAV EPA

Misisipės rinkimų pareigūnai penktadienį skubėjo tikrinti tūkstančius dar nesuskaičiuotų balsalapių itin įtemptoje kovoje dėl vietos JAV Senate, praėjus trims dienoms po to, kai demokratai pasiekė istorinę pergalę prieš prezidento Donaldo Trumpo respublikonus.

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Suskaičiavus apie 96 proc. balsų, demokratas Scottas Colomas turėjo nedidelę, mažiau nei 2 tūkst. balsų persvarą prieš dabartinę senatorę respublikonę Cindy Hyde-Smith.

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Balsai skaičiuojami neįprastai ilgai dėl Misisipės rinkimų procedūrų, kurios leidžia pareigūnams kelias dienas apdoroti paštu atsiųstus ir preliminarius balsalapius. Jų gali pakakti rinkimų baigčiai nulemti.

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Valstybės sekretorius Michaelas Watsonas ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbtame paskutiniame atnaujinime nurodė, kad dar nesuskaičiuota apie 3,3 tūkst. paštu atsiųstų balsalapių.

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Jis atskirai skaičiavo, kad taip pat dar nesuskaičiuota nuo 12 tūkst. iki 20 tūkst. preliminarių balsalapių, pranešė vietinis NBC filialas WDAM-7.

Rinkimai JAV

Tokius balsalapius pateikia žmonės, kurių teisės balsuoti negalima patvirtinti rinkimų apylinkėse, pavyzdžiui, dėl to, kad jie neturi reikiamo asmens dokumento arba rinkėjų registracijos duomenyse yra neatitikimų.

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Rinkėjai turi laiko iki antradienio ištaisyti tam tikrus su jų balsalapiais susijusius trūkumus. Paštu siunčiami balsalapiai, pažymėti pašto antspaudais iki rinkimų dienos, taip pat gali būti pristatyti iki antradienio, o 82 Misisipės apygardos rinkimų rezultatus turi patvirtinti iki lapkričio 13 d.

Dėl įtemptos kovos abi partijos pasitelkė teisininkus. Respublikonai pareikalavo, kad pareigūnai išsaugotų su dar nesuskaičiuotais balsalapiais susijusius dokumentus, rengdamiesi galimiems teisiniams iššūkiams.

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Misisipė neturi automatinio balsų perskaičiavimo procedūros, tačiau kandidatai gali kreiptis į teismą.

S. Colomo pergalė būtų neeilinis įvykis valstijoje, kurioje D. Trumpas 2024 m. laimėjo daugiau kaip 20 procentinių punktų persvara.

Misisipė nuo 1982 m. nėra išrinkusi demokrato į Senatą, o S. Colomas taptų pirmuoju juodaodžiu valstijos senatoriumi nuo rekonstrukcijos eros po JAV pilietinio karo.

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Vis dėlto nacionaliniu mastu šių rinkimų svarba sumažėjo, nes antradienį vykusiuose kadencijos vidurio rinkimuose demokratai perėmė abiejų Kongreso rūmų kontrolę ir užsitikrino daugumą Senate net ir be Misisipės.

Kita kova dėl vietos Senate, kurios baigtis dar neaiški, vyksta Aliaskoje, kur demokratė Mary Peltola nedidele persvara lenkia dabartinį senatorių respublikoną Daną Sullivaną.

Dėl didelių atstumų, atokių bendruomenių ir paštu siunčiamiems balsalapiams taikomų terminų balsų skaičiavimas Aliaskoje užtrunka ilgiau. Kiti atnaujinimai numatyti lapkričio 10, 13 ir 18 d. Paskutinę dieną numatomas balsų skaičiavimas pagal reitinguoto pasirinkimo sistemą.

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