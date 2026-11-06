Artėjant savivaldos rinkimams – TS-LKD pradeda kandidatų reitingavimą

Pasak partijos vykdomosios sekretorės Kamilės Gogelienės, partijos nariai reitinguos abėcėlinius iškeltų kandidatų sąrašus, atvykdami gyvai.
Kelia 58 kandidatų į savivaldybių tarybas
Po reitingavimo, pagal priimtą tvarką, TS-LKD kandidatas į merus galės pasinaudoti teise keisti sąrašą, pakeldamas reitinguotus sąrašo asmenis arba įtraukdamas nereitinguotus asmenis.
Po kandidato į merus ir TS-LKD Prezidiumo atliktų korekcijų, pakoreguoti sąrašai bus pateikiami Centriniam rinkimui štabui ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d.
TS-LKD kelia 58 kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašus bei 57 kandidatus į merus visoje Lietuvoje.
ELTA primena, kad artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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