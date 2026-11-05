„Valstiečiai“ patvirtino dar 21 kandidatą į merus: skelbiamos pavardės

„Šiuo metu jau esame patvirtinę 46 kandidatus, kurie 2027 m. kovo 7 d. vyksiančiuose savivaldos rinkimuose sieks merų postų. Likusius kandidatus planuojame patvirtinti gruodžio 4 d. vyksiančiame partijos tarybos posėdyje“, – partijos pranešime cituojama rinkimų štabo vadovė Ligita Girskienė.
„Džiaugiuosi, kad beveik visi mūsų skyriai aktyviai telkia komandas, formuoja kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašus ir kelia kandidatus į merus“, – pridūrė ji.
Klaipėdos rajone posto sieks dabartinis meras Bronius Markauskas, Akmenės rajone – Artūras Pekauskas, Biržų rajone – Tomas Četvergas, Joniškio rajone – Benjaminas Rimdžius, Kaišiadorių rajone – Mantvydas Lazauskas, Kauno rajone – Gintarė Veličkienė.
Kelmės rajone partija kelia Daivos Bružienės kandidatūrą, Kretingos rajone – Dalios Martišauskienės, Lazdijų rajone – Mindaugo Tradišausko, Mažeikių rajone – Eimanto Salatkos.
Pagėgiuose kandidatuos Edgaras Kuturys, Radviliškio rajone – Alfredas Juozapavičius, Šiaulių mieste – Denis Michalenko, Šilalės rajone – Jolanta Skrodenienė, Tauragės rajone – Aušrinė Norkienė.
Telšių rajone mero posto sieks Linaras Vaitkus, Ukmergės rajone – Gintaras Radzevičius, Varėnos rajone – Tomas Glavickas, Vilkaviškio rajone – Alma Džermeikienė.
Kauno ir Vilniaus miestų kandidatų partija kol kas nepaskelbė.
Pasak L. Girskienės, LVŽS savo veikloje daugiausia dėmesio skiria regionų stiprinimui, saugumui, šeimai, bendruomenėms, Lietuvos kultūros, istorinės atminties ir gimtosios kalbos puoselėjimui.
„Jau daug metų nuosekliai dirbame, kad kiekvienoje savivaldybėje žmonės turėtų galimybę gyventi oriai: nebūtų uždaromos mokyklos, būtų prieinamos sveikatos priežiūros ir kitos būtinosios viešosios paslaugos, užtikrintas patogus susisiekimas. Tai nėra vien rinkimų šūkiai – tai vertybės, kuriomis vadovaujamės ir kuriomis grindžiame savo politinius sprendimus tiek nacionaliniu, tiek vietiniu lygmeniu“, – kalbėjo politikė.
LVŽS pirmininkas Aurelijus Veryga pabrėžė, kad partija rinkimuose sieks užtikrinti skaidrų ir profesionalų savivaldybių valdymą.
„Mūsų siekis – skaidri, profesionali ir atsakomybę prisiimanti valdžia. LVŽS merų darbai Lietuvos savivaldybėse įrodo, kad turime stiprius lyderius, gebančius efektyviai tvarkytis net ir krizinėse situacijose. Šią patikrintą kompetenciją ir ūkišką požiūrį visa LVŽS komanda atneša ir į šiuos rinkimus“, – teigė jis.
Savivaldos rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.
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