Ginčai dėl Kinijos, dirbtinio intelekto ir Irano paaštrėjo, o asmeninės konkurencijos apraiškos Vakarų sparne, kurios per pirmąją antrosios D. Trumpo kadencijos pusę buvo prislopintos, ėmė veržtis į paviršių.
Didžiausio viešumo sulaukė kivirčas tarp iždo sekretoriaus Scotto Bessento ir prekybos sekretoriaus Howardo Lutnicko. Nesutarimus pakurstė skandalas, susijęs su tariama Kinijos šnipe, dėl kurio „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas buvo priverstas atsistatydinti.
Penktadienį duodamas interviu televizijai CNBC, S. Bessentas atvirai sukritikavo H. Lutnicko vadovaujamą departamentą už tai, kad šis neįtraukė į juodąjį sąrašą bendrovės „Megaspeed“, kuri anksčiau buvo siejama su J. Huango partnere ir kaltinama padėjusi nukreipti gyvybiškai svarbius „Nvidia“ lustus į Kiniją.
„Bessentas tiesiog pakišo Lutnicką, pervažiavo jį, grįžo atbuline eiga ir dar kartą jį pervažiavo“, – socialiniame tinkle „X“ rašė laikraščio „The Washington Post“ apžvalgininkas Joshas Roginas (citatoje originalo kalba vartojama idioma throw under the bus, kuri verčiant pažodžiui skambėtų „pakišo po autobusu“ – vert. past.)
Besivaidijantys pareigūnai po to buvo priversti prezidentiniame lėktuve kartu praleisti beveik 20 nejaukių valandų, kai D. Trumpas keliavo į Aziją.
Antradienį Maniloje H. Lutnickas ir S. Bessentas demonstratyviai ignoravo vienas kitą, nors sėdėjo greta, kai D. Trumpas pasirašė prekybos susitarimą su Tailandu.
„Skirtingos nuomonės“
D. Trumpas sumenkino kivirčą ir paneigė ketinantis atleisti H. Lutnicką. Tačiau tuo pačiu jis pripažino, kad esama nesutarimų dėl jo administracijos politikos Kinijos atžvilgiu, nors iki viršūnių susitikimo su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu Šendžene buvo likusios vos kelios dienos.
„Viskas gerai. Jų nuomonės skiriasi“, – pirmadienį išvykdamas iš Baltųjų rūmų naujienų agentūros AFP žurnalistui sakė D. Trumpas, paklaustas apie S. Bessento ir H. Lutnicko santykius.
„Vienas nori draugiškų santykių su Kinija, o kitas nori konflikto su Kinija“, – pridūrė jis.
Baltieji rūmai paneigė, kad administracijoje trūksta vienybės.
„Prezidentas Trumpas subūrė talentingiausią ir įspūdingiausią kabinetą istorijoje, o jo nariai puikiai įgyvendina prezidento darbotvarkę. Tradicinės žiniasklaidos pastangos kurstyti vidinius nesutarimus tėra dėmesio blaškymas, kuris neduos rezultatų“, – AFP atsiųstame pareiškime sakė Baltųjų rūmų atstovas Davisas Ingle‘as.
„Visos šios administracijos agentūros veikė ir toliau veiks išvien, įgyvendindamos prezidento Trumpo misiją – siekti rezultatų Amerikos žmonėms“, – nurodė jis.
Kadencijos vidurio rinkimai jau pareikalavo pirmosios aukos Vakarų sparne: D. Trumpas paskyrė griežtosios linijos šalininką imigracijos klausimu Stepheną Millerį savo personalo vadovu, kuris šiame poste keičia Susie Wiles.
Tuo metu Baltuosiuose rūmuose vyksta ir kova dėl įtakos, nes sklando spėlionės, kas galėtų būti kitas pareigūnas, neteksiantis posto.
„Geriausi draugai“
Vienas iš nesutarimų pavyzdžių išryškėjo penktadienį, kai D. Trumpo administracija bandė suvaldyti didelio masto oro transporto sutrikimus.
Baltieji rūmai priešais žurnalistus pastatė transporto sekretorių Seaną Duffy ir vidaus saugumo vadovą Markwayne‘ą Mulliną, tačiau jų bendras pasirodymas nebuvo visiškai sklandus.
Kai M. Mullinas pareiškė, kad atnaujinimai apkrauna seną įrangą, S. Duffy, regis, papurtė galvą ir švelniai stumtelėjo savo kolegos alkūnę. Jis paprieštaravo transporto sekretoriaus teiginiui, kad dėl sutrikimų kalta tik pasenusi įranga.
Karas su Iranu taip pat tapo įtampos šaltiniu.
Praėjus dienai po kadencijos vidurio rinkimų viceprezidentas J. D. Vance‘as pareiškė, kad „pralaimėjome dėl karo“. Taip jis, regis, mėgino atsiriboti nuo konflikto prieš galimą kandidatavimą į prezidentus 2028 m.
D. Trumpas paneigė, kad J. D. Vance‘o komentarai paveikė jų santykius. Vis dėlto lapkričio 8 d. jis žurnalistams sakė, kad „daugeliui žmonių nepatiko jo komentarai“, o tada pridūrė: „Bet ne man.“
Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas, kuris kol kas atlaikė bandymą surengti jam apkaltą dėl karo su Iranu, taip pat subtiliai mėgino atsiriboti nuo J. D. Vance‘o pareiškimų.
„Labai gerbiu viceprezidentą ir tikrai neketinu badytis pirštais“, – praėjusią savaitę sakė P. Hegsethas ir pridūrė, kad karas su Iranu „nebūtinai buvo populiarus, bet galbūt buvo būtinas“.
Vis dėlto Baltuosiuose rūmuose ne visi nusiteikę kovoti vienas su kitu.
Naujasis personalo vadovas S. Milleris ir valstybės sekretorius Marco Rubio, kurie per pirmąją D. Trumpo kadenciją buvo priešininkai, dabar užmezgė „netikėtą sąjungą“, pranešė „The Wall Street Journal“.
S. Millerio žmona Katie laikraščiui sakė, kad abu vyrai dabar yra „geriausi draugai“.
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