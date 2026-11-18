Tai trečiadienį Kyjive surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Portugalijos valstybės ir užsienio reikalų ministru Paulo Rangeliu pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, praneša „Ukrinform“ korespondentas.
„Tiek Jungtinės Valstijos, tiek Kinija turi lemiamą įtaką Rusijai, ypač kalbant apie agresijos nutraukimą ir karo užbaigimą. Tikimės, kad būtent toks bus šio pokalbio tonas – spausti Rusiją, kad ji užbaigtų karą“, – sakė A. Sybiha.
Jis teigė, kad Ukraina ne kartą išdėstė savo poziciją partneriams dėl karo užbaigimo, saugumo garantijų ir saugumo tvarkos pasibaigus karui.
Sprendimai dėl Ukrainos negali būti priimami Ukrainai nedalyvaujant
A. Sybiha pabrėžė, kad, nepaisant to, kokie klausimai bus aptariami susitikime, jokie sprendimai dėl Ukrainos negali būti priimami Ukrainai nedalyvaujant.
„Svarbu, kad abu pasaulio lyderiai šiuo susitikimu nesudarytų Putinui klaidingo įspūdžio, jog grįžtame į įtakos sferų dalijimo laikus. Tonas turi būti kitoks – spaudimas Putinui, o jie turi galimybę daryti tokį spaudimą, kad šis karas būtų užbaigtas“, – kalbėjo A. Sybiha.
Jis pridūrė, kad karo užbaigimas atitinka viso pasaulio, įskaitant Jungtinių Valstijų ir Kinijos, interesus, nes tai padėtų atkurti stabilumą ir užtikrinti teisingą bei ilgalaikę taiką Europoje.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Xi Jinpingas ir V. Putinas susitiko Kinijos Šendženo mieste prieš ketvirtadienį numatytą trišalį susitikimą su D. Trumpu.
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