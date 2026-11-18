Pasak prokuratūros, 2026 metų vasarą mergina susirašinėjimo programėlėje susipažino su nenustatytu asmeniu, kuris pasiūlė jai pinigų už kario nužudymą. Vykdydama kuratoriaus nurodymus, ji iš slėptuvės parke paėmė butelį su nežinoma medžiaga, o vėliau jo įlašino į nukentėjusiojo alkoholinį gėrimą per susitikimą nuomojame bute Kyjivo Obolonės rajone.
Vyrui išgėrus, jam pasidarė bloga, jis prarado sąmonę ir mirė. Mergina nufilmavo vaizdo įrašą su jo kūnu ir išsiuntė užsakovui kaip užduoties įvykdymo įrodymą. Ji buvo sulaikyta kitoje srityje, kur, prokuratūros duomenimis, bandė pasislėpti.
Įtariamoji yra suimta be galimybės sumokėti užstatą. Pažymima, kad anksčiau mergina jau buvo patraukta atsakomybėm už disponavimą narkotikais. Nusikaltimo užsakovai šiuo metu nustatinėjami.
Lapkričio 17 dieną leidinys „Hromadske“ savo straipsnyje pranešė apie dar tris panašius atvejus, kai Ukrainoje buvo verbuojamos nepilnametės merginos, siekiant nužudyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir Nacionalinės gvardijos kariškius.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.