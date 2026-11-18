„Amerikiečiai bandė paralyžiuoti mūsų ryšį panašioms operacijoms vykdyti, tačiau ši misija įrodė, kad mes galime kurti nuosavus kanalus radijo signalams transliuoti. Pirmą kartą istorijoje panaudojome visus šiuos dronus vaizdo signalui perduoti raketoms, kad jos galėtų pasiekti tikslius taikinius ant tilto. Parodėme, kad esame pajėgūs vykdyti tokias operacijas be „Starlink“, – teigė šaltinis.
Pasak ukrainiečių pašnekovų „The Times“, tilto sugriovimas tapo sudėtingos kombinuotos operacijos, kurioje dalyvavo raketų pajėgos ir dronų operatoriai iš elitinių Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų (SBS), SBU, karinių jūrų pajėgų ir Specialiųjų operacijų pajėgų (SOP) padalinių, rezultatas.
Remiantis jų duomenimis, pirmiausia pirmadienio naktį ukrainiečių pajėgos masiniu šimtų dronų antpuoliu perkrovė oro erdvę virš Rusijos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų okupuotos teritorijos, suduodamos smūgius į oro gynybos sistemas bei naftos perdirbimo gamyklas ir išeikvodamos rusiškų raketų atsargas. Po to, ankstyvą antradienio rytą, ukrainiečių sparnuotosios raketos „Flamingo“ ir „Neptūn“, taip pat reaktyviniai dronai „Palianycia“ sudavė smūgį į tiltą.
Pagrindinis Krymo tilto tarpatramis patyrė „katastrofišką“ žalą, BBC sakė Australijos Monašo universiteto statybos inžinerijos profesorius Colinas Caprani. Anot jo, objekto remontas tokioje situacijoje bus sudėtingesnis nei statyba nuo nulio. Ekspertas pažymėjo, kad prieš pradedant remontą kai kurias išlikusias konstrukcijas teks visiškai nuvalyti ir nugriauti.
Pasak operacijos dalyvio, ukrainiečių pajėgos yra pasirengusios atidengti tankią ugnį į bet kokias remonto brigadas. „Žiemos šalčių sąlygomis ir po mūsų ugnimi manome, kad atstatyti jį [tiltą] bus neįmanoma“, – „The Times“ sakė jis.
Rusijos propagandistas: NATO užpuolė Rusiją
Laikydamasis propagandinės Rusijos linijos, kad pati Ukraina negali suduoti giluminio smūgio Rusijos teritorijoje, o taip pat tos Rusijoje gyvuojančios idėjos, kad šalies oro gynybos pajėgos yra „nepramušamos“, propagandistas Vladimiras Solovjovas savo laidoje pareiškė, kad „NATO paskelbė karą Rusijai“.
Vienas žinomiausių Rusijos valstybinės televizijos veidų įsitikinęs, kad Ukraina sudavė smūgį Krymo tiltui tik padedant Vakarams arba kad tai išvis yra Vakarų smūgis, o ne Ukrainos. Tuo metu, kai pasisakė V. Solovjovas, dar nebuvo atskleistos atakos detalės, kad Ukraina pati „suorganizavo“ sau ryšį, be sąjungininkų pagalbos.
„NATO praėjusią naktį užpuolė Rusiją, tad rusams laikas lįsti po žeme ir po vandeniu“, – pareiškė V. Solovjovas.
Po smūgių Krymo tiltui aukščiausias Rusijos televizijos vadas išgyvena dar vieną eskalaciją, rašoma UNIAN. V. Solovjovas pareiškė, kad NATO „de facto įstojo į karą“ prieš Rusiją ir pareikalavo „precedento neturinčio griežto atsako“.
Rusijos gelbėjimo planas, anot V. Solovjovo, apima Kyjivo bombardavimą, NATO lėktuvų numušimą virš Juodosios jūros, represijų ir cenzūros stiprinimą bei „oro gynybos caro“ paskyrimą.
Anksčiau „Starlink“ savininkas Elonas Muskas pareiškė, kad „Ukraina netinkamai naudojo ryšio priemones“ ir dėl to tariamai jos galėjo būti apribotos. Maža to, jis nuolat akcentavo, kad „Starlink“ neleidžia naudoti puolamosioms operacijoms.
Gynybos ministras apie smūgį į Kerčės tiltą: „Mes tik pradedame“
Prieš savo pirmąjį susitikimą „Ramšteino“ formatu Jevhenas Chmara apibūdino savo nuotaiką kaip „kovingą“. Kalbėdamas apie smūgį į tiltą, jis apsiribojo viena fraze: „Mes tik pradedame.“
Gynybos ministras J. Chmara pareiškė, kad smūgis į Krymo tiltą buvo atsakas į Rusijos atakas prieš Ukrainos infrastruktūrą.
„Pastaraisiais mėnesiais Rusija tyčia nusitaikė į mūsų tiltus – Zaporižėje, Dnipre, Kyjive ir Odesos srityje, – laikydama tai pranašumu. Šiandien mes atsakėme tuo pačiu. Tai tiesioginis atsakas į terorą prieš mūsų infrastruktūrą. Ir tai turi fundamentalia reikšmę: smūgis buvo įvykdytas išimtinai ukrainietiškais ginklais – naudojant mūsų technologijas ir mūsų sprendimus“, – sakė J. Chmara.
Jis padėkojo ginklų gamintojams, Gynybos pajėgoms, Saugumo tarnybai ir visiems, prisidėjusiems prie šios operacijos planavimo bei vykdymo.
Naktinė ataka prieš Krymo tiltą sunaikino trumpiausią prekių tiekimo maršrutą okupantams iš Rusijos teritorijos. Operacija Krymo tiltui sunaikinti truko apie mėnesį. Lapkričio 17-osios naktį netoli laikinai okupuoto Kerčės miesto galingų sprogimų serija sukrėtė apylinkes. Tai jau buvo antroji ataka prieš Krymo tiltą per parą.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad atakoje prieš Krymo tiltą dalyvavo „Neptūn“ ir „Flamingo“ raketos, taip pat „Palianycia“ nepilotuojami orlaiviai, „Ruta“ dronai ir FP-5 dronai.
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