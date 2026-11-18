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Karas Ukrainoje. JAV vadovybė nepatenkinta Ukrainos veiksmais, Vokietija situaciją apibūdino: „Tai gana kvaila“
Atidarydamas 37-ąjį Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą „Ramšteino“ formatu NATO būstinėje, Eldbridge’as Colby pareiškė, kad ukrainiečių atakos prieš civilinės infrastruktūros objektus nepriartina karo pabaigos, o gali sustiprinti Rusijos visuomenės ir Kremliaus pasirengimą eskalacijai. Jam atsakė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius, pavadinęs tai kvaila idėja.
Atidarydamas 37-ąjį Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą „Ramšteino“ formatu NATO būstinėje, Eldbridge’as Colby pareiškė, kad ukrainiečių atakos prieš civilinės infrastruktūros objektus nepriartina karo pabaigos, o gali sustiprinti Rusijos visuomenės ir Kremliaus pasirengimą eskalacijai. Jam atsakė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius, pavadinęs tai kvaila idėja.
JAV vadovybė nepatenkinta Ukrainos veiksmais, Vokietija situaciją apibūdino: „Tai gana kvaila“
Atidarydamas 37-ąjį Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą „Ramšteino“ formatu NATO būstinėje, Eldbridge’as Colby pareiškė, kad ukrainiečių atakos prieš civilinės infrastruktūros objektus nepriartina karo pabaigos, o gali sustiprinti Rusijos visuomenės ir Kremliaus pasirengimą eskalacijai.
E. Colby pažymėjo, kad viešas dėmesys dažnai sutelkiamas į smūgių įspūdingumą, kurie, pasak jo, turėtų sukelti skausmą Rusijos gyventojams. Tačiau, kaip tvirtina E. Colby, tokios atakos neparodė veiksmingumo nutraukiant karą ir nesulaiko Rusijos kariuomenės veržimosi fronte. Jis taip pat paminėjo smūgius prieš civilinę infrastruktūrą, įskaitant prekyvietės „Wildberries“ objektus. Jo nuomone, panašios atakos „tik sustiprino Rusijos visuomenės ryžtą ir Kremliaus pasirengimą tolesnei eskalacijai“.
E. Colby taip pat iškėlė prielaidą, kad Rusija gali turėti pranašumą tolimojo nuotolio smūgių apsikeitime. Tačiau jis taip pat pabrėžė, kad jo vertinimas nereiškia, jog Ukrainą reikia riboti kariaujant.
„Tai nereiškia, kad Ukraina turi būti verčiama kariauti surištomis rankomis“, – pareiškė Pete’o Hegsetho pavaduotojas.
Jam atsakė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius, pareikšdamas, kad vietoj to, jog kritikuotų smūgius į Rusijos teritoriją, „nukreiptus į strateginių karinių objektų arba dvigubos paskirties objektų sunaikinimą – kas, mano nuomone, yra gana kvaila, – turėtume atkreipti dėmesį į teroristines atakas, kurios kasdien ir kasnakt vykdomos prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą: energijos sistemas, vandens tiekimo ir šildymo sistemas“.
„Tai tam tikra terorizmo rūšis, ir būtent apie tai mes turėtume kalbėti – o ne apie teisėtus ir teisėtus smūgius į necivilinius objektus Rusijoje“, – pareiškė B. Pistorius.
Tuo pat metu Didžiosios Britanijos gynybos ministras Wesas Streetingas paragino sąjungininkus nedelsti su karine pagalba Kyjivui, perspėdamas, kad vilkinimas grės rimtomis pasekmėmis Europai ateityje.
„Investuokite dabar, palaikykite Ukrainą dabar, nes jei Putinas laimės, pasekmės bus katastrofiškos – jis pats, o vėliau ir kiti pamatys, kad imperializmas yra atlyginamas“, – pažymėjo W. Streetingas, pareikšdamas palaikymą Ukrainai.
Atskirai jis pagyrė smūgį į Krymo tiltą, pavadindamas jį „dar vienu Ukrainos išradingumo pavyzdžiu“.
Anksčiau Ukrainos gynybos bendrovė „Fire Point“ paskelbė vizualizaciją apie smūgį į Krymo tiltą naktį į lapkričio 17 dieną ir teigė, kad į jį pataikė dvi jos sparnuotosios raketos FP-5 „Flamingo“.
Volodymyras Zelenskis ataką apibėgo kitaip: pasak jo, automobilių tilto dalį pažeidė dronai-raketos „Palianycia“, o geležinkelio – „Neptūn“, dronai „Ruta“ ir „Flamingo“.
Rusijoje Tyrimų komitetas iškėlė bylą dėl terorizmo. Transporto ministerija pranešė, kad automobilių ir traukinių eismas tiltu kol kas neįmanomas.