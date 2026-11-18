JAV prezidentas paliko Šendženo tarptautinės komunikacijos centre surengtą pokylį ir nakčiai grįžo į savo viešbutį, praneša „The New York Times“.
Kremlius: JAV, Rusijos ir Kinijos vadovų susitikimas truks mažiau nei valandą
Kinijos, JAV ir Rusijos lyderių susitikimas, numatytas ketvirtadienį Šendžene, truks mažiau nei valandą, trečiadienį Rusijos valstybinei žiniasklaidai nurodė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Xi Jinpingo, Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino viršūnių susitikimui numatyta „ne daugiau kaip viena valanda“, D. Peskovo žodžius citavo Rusijos valstybinės naujienų agentūros.
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