Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paspaudžia ranką JAV prezidentui Donaldui Trumpui, o abu lyderiai apsikeičia mandagumo frazėmis su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Vėliau jie užėmė vietas bendrai nuotraukai APEC viršūnių susitikime Šendžene.
Kaip jau rašė ELTA, ketvirtadienį numatytas trišalis susitikimas sukėlė nuogąstavimų, kad trijų didžiųjų valstybių lyderiai gali spręsti Ukrainos likimą neatsižvelgdami į Kyjivo ir Europos nuomonę bei mėginti pasidalyti pasaulį įtakos sferomis.
Vašingtonas buvo leidęs suprasti, kad Ukrainos klausimas, kurį Xi Jinpingas kategoriškai laiko ne Kinijos reikalu, greičiausiai nebus aptariamas, tačiau vėliau D. Trumpas pareiškė, jog bus kalbama ir šia tema.
Kinija nurodė tik tiek, kad lyderiai Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) susitikimo kuluaruose surengs „išsamias diskusijas dėl pasaulio taikos užtikrinimo ir strateginio stabilumo skatinimo didžiųjų valstybių santykiuose“.
Pasak Vašingtono, tarp aptariamų klausimų taip pat bus karas Irane ir branduolinis nusiginklavimas. Vasarį baigėsi JAV ir Rusijos dvišalės branduolinių ginklų sutarties galiojimo laikas.
Kremlius tikisi atskiro Putino ir Trumpo susitikimo
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Kremliaus duomenimis, Šendžene Pietų Kinijoje tikisi ir dvišalio susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Yra daug klausimų, kuriuos reikia aptarti, Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo kuluaruose Rusijos valstybinei televizijai sakė V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas, kuriuo remiasi agentūra „dpa“.
Kol kas JAV pusė oficialiai patvirtino tik ketvirtadienį vyksiantį trišalį abiejų prezidentų susitikimą su Kinijos partijos ir valstybės vadovu Xi Jinpingu.
Pasak J. Ušakovo, V. Putinas ir D. Trumpas gali susitikti trečiadienio vakarą vietos laiku per oficialią vakarienę. Šendžene jie turės ne vieną progą pasimatyti. Bet kokiu atveju esą turėtų įvykti visavertis dvišalis pokalbis nedideliame rate.
„Tikiuosi, kad mūsų prezidentas ir Jungtinių Valstijų prezidentas APEC viršūnių susitikimo metu ne kartą turės progą pasikalbėti“, – sakė J. Ušakovas.
V. Putinas ir D. Trumpas paskutinį kartą susitiko praėjusių metų rugpjūtį Ankoridže, Aliaskos valstijoje, JAV. Tuomet daugiausia buvo kalbama apie Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą. D. Trumpas, veikdamas kaip tarpininkas, siekia užbaigti karą.
APEC organizacijai priklauso 21 ekonomika, tarp jų – JAV, Kinija ir Rusija. Organizacija siekia skatinti laisvąją prekybą ir ekonominį bendradarbiavimą Azijos ir Ramiojo vandenyno regione.
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