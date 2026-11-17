Taivanas jau kelis mėnesius laukia, kol D. Trumpas patvirtins rekordinį ginklų ir įrangos pardavimą, kurio, salos teigimu, reikia gynybiniams pajėgumams stiprinti, siekiant atgrasyti galimą Kinijos puolimą.
Pekinas teigia, kad ši demokratinė sala yra jo teritorijos dalis, ir grasina panaudoti jėgą jai aneksuoti.
D. Trumpas sustabdė ginklų pardavimą, gegužę pareiškęs, kad tai gali būti panaudota kaip derybų korta santykiuose su Kinija, abiem supervalstybėms bandant sumažinti prekybos įtampą.
„Kalbant apie laiką, manau, kad tai labai priklauso nuo (...) prezidento D. Trumpo“, – sakė užsienio reikalų viceministras Chen Ming-chi.
Taivanas sulaukia „labai stiprios abiejų partijų paramos“ Kongrese, o šio mėnesio kadencijos vidurio rinkimų rezultatai, po kurių demokratai perėmė Atstovų Rūmų ir Senato kontrolę, šiam laikui įtakos neturės, sakė M. Chenas.
D. Trumpo administracija turėjo atsižvelgti į „daugelį veiksnių“, susijusių su ginklų pardavimu Taivanui, įskaitant karą Artimuosiuose Rytuose.
„Mes tai gerbiame, bet kartu pabrėžiame, kad šių pajėgumų mums tikrai skubiai reikia“, – sakė Chen Ming-chi.
Į 14 mlrd. dolerių paketą, be kita ko, įtrauktos raketos „Patriot“, automatizuota vadovavimo bei valdymo sistema ir 360 laipsnių oro gynybos radarų sistema.
Viceministras sakė, kad Taivanas „labai gerai tiesiogiai bendrauja“ su D. Trumpo administracija ir „esame užtikrinti, kad tai nepasikeis“.
„Gali būti tik laiko klausimas, kada“ pardavimas bus patvirtintas – vienu paketu ar mažesnėmis dalimis, sakė jis.
Taivanas yra „struktūriškai svarbus“
Tikimasi, kad D. Trumpas su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) šiemet susitiks trečią ir ketvirtą kartą Azijos ir Ramiojo vandenyno viršūnių susitikime Šendžene šią savaitę bei G20 susitikime JAV gruodį.
Nors Taivano klausimas buvo įtrauktas į ankstesnių konkuruojančių lyderių derybų darbotvarkę, Chen Ming-chi atmetė susirūpinimą dėl būsimų susitikimų.
„Esame labai ramūs ir užtikrinti dėl savo santykių su JAV ir kitais bendraminčiais partneriais“, – sakė jis.
„Esame struktūriškai svarbūs, o mūsų žmonės yra pasiryžę patys gintis. Manau, kad tai yra svarbiausia“, – teigė viceministras.
„Ir Taivanas yra pačiame dirbtinio intelekto revoliucijos centre. Manau, kad dabar beveik kiekvienas pasaulio lyderis supranta padėtį“, – pridūrė Chen Ming-chi.
Taivanas yra pasaulinės puslaidininkių pramonės lyderis, gaminantis beveik visus pažangiausius lustus tokioms bendrovėms kaip „Nvidia“ ir „Apple“.
Po to, kai „Nvidia“ vienas iš įkūrėjų Jensenas Huangas pripažino turėjęs romaną su moterimi, kuri, JAV žvalgybos agentūrų manymu, šnipinėja Pekinui, Chen Ming-chi sakė, kad šis atvejis pabrėžia būtinybę būti „labai budriems Kinijos atžvilgiu“.
Kinija yra labai agresyvi, kai bando pasisavinti intelektinę nuosavybę ir technologijas, kad apeitų eksporto kontrolę, teigė Chen Ming-chi.
J. Huangas, reguliariai lankęsis Taivane susitikti su „Nvidia“ klientais, įskaitant TSMC, ir pastebėtas sostinėje Taibėjuje su minėta kine, būtų laukiamas saloje, sakė Chen Ming-chi.
„Jis tikrai bus laukiamas, bet manau, kad (...) kiekvienas verslo lyderis pasaulyje turi išmokti šią pamoką, jog Kinija bando pasisavinti jūsų komercines paslaptis“, – sakė jis.
„Jie pasitelks šnipą jūsų gyvenime, kad gautų lengvesnę prieigą“, – tvirtino viceministras.
Pekinas šiuos kaltinimus atmetė kaip „visiškai nepagrįstus“.
Kinija varžosi dėl technologinio dominavimo su JAV, kurios riboja pažangiausių silicio lustų eksportą į Kiniją.
Taivanas jau seniai kaltina Kiniją vykdant šnipinėjimo veiklą saloje, įskaitant taikymąsi į jos technologijų sektorių.
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