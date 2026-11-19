Milijardierius pripažino, kad Rusija yra agresorė, kalbant apie invaziją į Ukrainą. Tačiau kartu jis tvirtino, esą JAV organizavo perversmą, kad būtų nušalintas demokratiškai išrinktas prorusiškas Ukrainos prezidentas.
„Tai yra puolamasis veiksmas. Ir be JAV Valstybės departamento bei kitų institucijų pagalbos tai nebūtų įvykę“, – pareiškė E. Muskas.
Jis užsiminė, kad išsamus atsakymas užtruktų per ilgai, todėl galbūt savo argumentus išdėstys raštu. Vis dėlto milijardierius patikino, kad nesiekia pateisinti Rusijos veiksmų.
Tikėtina, kad E. Muskas turėjo omenyje Orumo revoliuciją. Protestai Ukrainoje prasidėjo 2013 metų pabaigoje, kai tuometis prezidentas Viktoras Janukovyčius atsisakė pasirašyti asociacijos susitarimą su Europos Sąjunga (ES). Po smurtinio protestuotojų malšinimo ir daugiau nei 100 žmonių žūties V. Janukovyčius pabėgo į Rusiją, o Ukrainos Aukščiausioji Rada nušalino jį nuo pareigų.
Netrukus po to Rusija okupavo Krymą. Nuo tada Kremlius nuolat naudoja pasakojimą apie esą Vakarų surengtą perversmą kaip vieną iš agresijos prieš Ukrainą pateisinimų.
„Starshield“ veikimas Ukrainoje
Tai ne pirmas kartas, kai E. Muskas išsako prieštaringus teiginius apie Ukrainą. Spalio pabaigoje jis apkaltino Ukrainos elitą turtėjant iš tarptautinės paramos, o JAV politikus – naudojant šias lėšas savo rinkimų kampanijoms finansuoti.
Maždaug tuo pačiu metu pasirodė pranešimų, kad milijardierius asmeniškai nurodė apriboti „Starshield“ veikimą Ukrainoje. JAV įstatymų leidėjai pareiškė, kad pasitvirtinus šiai informacijai reikėtų pradėti oficialų tyrimą, nes tokie veiksmai galėtų pažeisti įstatymus.
Dabar Ukrainos pajėgos vėl praneša apie „Starshield“ veikimo apribojimus palei fronto liniją ir okupuotose teritorijose.
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