Jis pridūrė, kad Vašingtonas Ukrainai skirtus ginklus parduoda už visą jų kainą.
„Nuolaidų netaikome. Taigi galima sakyti, kad iš to puikiai uždirbame“, – pareiškė prezidentas.
Paminėjo, kad ukrainiečiai puikiai kariauja
Šiame kontekste D. Trumpas vėl pakartojo savo nuolat kartojamą teiginį, kad jo pirmtakas Joe Bidenas esą perdavė Ukrainai 350 mlrd. JAV dolerių grynaisiais.
Tačiau ši suma neatitinka tikrovės: JAV Kongresas Ukrainai yra patvirtinęs iš viso apie 175 mlrd. JAV dolerių, o didelė dalis šių lėšų atiteko JAV ginklų gamybos bendrovėms, gaminusioms ginkluotę Ukrainai, o ne buvo perduota Kyjivui grynaisiais pinigais.
Be kita ko, Baltųjų rūmų vadovas paminėjo, kad ukrainiečiai puikiai kariauja, tačiau apskritai karas Ukrainoje neturi jokio įtakos Jungtinėms Valstijoms.
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