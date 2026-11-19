Pasak E. Musko, iš tikrųjų V. Zelenskis siekia mažiau apribojimų komercinei „Starlink“ sistemai.
Ukrainiečių prezidentas praėjusią savaitę skundėsi, kad Ukraina susidūrė su naujais „Starshield“ tinklo naudojimo apribojimais – ryšys veikia tik tada, kai įrenginiai juda lėčiau nei 161 kilometrų per valandą greičiu.
Panašių nusiskundimų Ukraina buvo išsakiusi ir praėjusį mėnesį, teigdama, kad apribojimai trukdo numušti rusų dronus.
E. Musko apie šį ginčą buvo pasiteirauta per tiesioginį interviu žurnalistui Andrew Rossui Sorkinui, leidinio „The New York Times“ rengiamos konferencijos „Dealbook Summit“ metu.
A. R. Sorkinas paklausė E. Musko apie V. Zelenskio žodžius, kad sulėtinta sistema yra „Starshield“.
Kaltina Zelenskį melavimu
„Tai netiesa. Nenoriu jūsų šokiruoti, bet Zelenskis ne visada sako tiesą“, – pareiškė E. Muskas.
Pakartotinai paklaustas, ar ši sistema iš tikrųjų buvo „Starshield“, E. Muskas teigė, kad V. Zelenskis „meluoja, o iš tiesų nori naudoti „Starlink“ karinėms, puolamosioms karinėms operacijoms“.
„SpaceX“ vadovo teigimu, „Starlink“ veikimas buvo apribotas iki didžiausio Ukrainos greitkeliuose leistino greičio.
„Ką bandau pasakyti: kad Zelenskis iš tikrųjų prašo leisti naudoti „Starlink“ komercinius palydovus puolamiesiems kariniams veiksmams, o mes atsisakome tai daryti, kaip atsisakydavome nuo pat šio konflikto pradžios. Tuo viskas ir pasakyta“, – pridūrė jis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.