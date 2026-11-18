„Tikiuosi, kad šią žiemą karas Ukrainoje baigsis, – interviu leidiniui „Rapporteur“ ministras. – Turiu vidinę nuojautą, kad jis baigsis.“
Politikas taip pat sakė iš Ukrainos pareigūnų išgirdęs, kad Rusija, nors per praėjusius metus neteko „pusės milijono“ karių, sugebėjo užimti tik „pusę kaimo“.
„Jie nevertina žmonių gyvybių, (...) bet net ir jiems tai per daug“, – sakė T. Valys.
Taurimas Valys sako turįs „vidinę nuojautą“, kad karas Ukrainoje baigsis šią žiemą
Ministras pridūrė, kad Rusijos meilė jubiliejams – dar viena priežastis manyti, jog karas galėtų baigtis iki kitų metų vasario 24-osios, kai bus minimos penktosios invazijos metinės.
„Kai bandai sudėti dėlionę, visiškai aišku, kad (...) kažkas įvyks“, – kalbėjo jis.
Taip jis kalbėjo JAV, Rusijai ir Ukrainai derantis dėl galimo karo užbaigimo. Naujausias derybų etapas vyko Abu Dabyje.
Po jo Jungtinės Valstijos paragino Ukrainą ir jos rėmėjus sutikti su Rusijos reikalavimu dėl naujos saugumo sistemos Europoje, teigdamos, kad tai galėtų padėti užtikrinti taiką.
Tačiau europiečiai tai vertina kaip Rusijos bandymą susilpninti NATO, įpareigojant Aljansą atitraukti karius ir techniką atgal į vakarus, panašiai kaip jie buvo dislokuoti prieš Čekijos, Vengrijos ir Lenkijos įstojimą į Aljansą 1999 metais.
Savo ruožtu ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAV pirmą kartą pasiūlė Ukrainai perleisti savo teritorijų Rusijai mainais į narystę NATO.
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