Lėšos bus išmokėtos pagal rugsėjį Vyriausybės pateiktą septintąjį prašymą išmokėti 1,1 mlrd. eurų RRF lėšų, antradienį pranešė Finansų ministerija.
Dalį šios sumos Lietuva jau yra gavusi avansu.
Per penkerius metus į ekonomiką bus įlieta beveik 4 mlrd. eurų
Pasak finansų ministro Taurimo Valio, gavus šią sumą per penkerius metus į Lietuvos ekonomiką jau bus įlieta beveik 4 mlrd. eurų RRF lėšų.
„Į mūsų šalies ekonomiką įlieti beveik 4 mlrd. eurų europinių lėšų suteikė labai stiprų stimulą Lietuvos ekonomikai augti ir žmonių gyvenimo kokybei gerėti“, – pranešime teigė ministras.
Finansavimas skirtas Lietuvos ekonomikos augimui skatinti, struktūrinėms reformoms, investicijoms į verslą, energinio efektyvumo didinimą ir kitas sritis.
Lietuva EK iš viso yra pateikusi septynis mokėjimo prašymus. Įskaitant paskutinio mokėjimo prašymo lėšas, Lietuva bus gavusi 3,8 mlrd. lėšų (2,28 mlrd. eurų subsidijos ir 1,55 mlrd. eurų paskolos lėšų).