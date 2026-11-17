Aukščiausią įvertinimą „Epso-G“ gavo ir didelių įmonių kategorijoje, tuo metu tarp vidutinių ir mažų įmonių geriausia pripažinta kelių techninės priežiūros ir kokybės kontrolės bendrovė „Viamatika“.
Dauguma įmonių valdomos sėkmingai
Pasak VKC, dauguma įmonių valdomos sėkmingai – 27-ių iš 32-jų valdysena vertinama vidutiniškai arba teigiamai – viena bendrove mažiau nei pernai.
Anot centro, bendras rezultatas šiek tiek žemesnis, nes šiemet atliekant vertinimą pradėta vertinti ir rizikų valdymą.
Be to, VVĮ ir toliau geriausiai sekasi rūpintis skaidrumu, strateginiu planavimu, valdybų atranka, tačiau jos privalo skirti daugiau dėmesio rizikų valdymui, finansų tvarumui ir valdybų veiklos tęstinumui.
„Daliai įmonių vis dar reikia stiprinti rizikų valdymą, efektyviau panaudoti turimus finansinius išteklius ir užtikrinti nuoseklų valdybų darbą“, – pranešime sakė centro laikinoji vadovė Jurgita Bagdonienė.
Rizikų valdymas naujausiame indekse įvertintas prasčiausiai – 6,6 balo.
Anot VKC, nors dauguma VVĮ turi patvirtintą rizikų valdymo politiką ir rizikų registrus, joms trūksta pažangesnių priemonių – pavyzdžiui, gerokai rečiau stebimi pagrindiniai rizikų rodikliai, nuolat vertinama rizikų valdymo branda, vedami mokymai.
Centro teigimu, kita svarbi VVĮ valdysenos problema – ne visada užtikrinamas valdybų veiklos tęstinumas.
„Užsitęsusios atrankos, staigūs valdybų sudėties pokyčiai ar ilgesnis laikotarpis be veikiančios valdybos gali sutrikdyti strateginių sprendimų priėmimą ir susilpninti įmonių valdyseną“, – teigė J. Bagdonienė.
Taip pat nustatyta, jog dalis VVĮ vis dar pernelyg konservatyviai valdo kapitalą ir nepakankamai efektyviai panaudoja lėšas.
VKC pastebi, kad pažangią valdyseną dėl ribotų finansinių ir žmogiškųjų išteklių taikyti sunkiau mažesnėms įmonėms.
VKC gerosios valdysenos indeksą skaičiuoja kasmet siekdamas įvertinti, kaip kiekviena jų įgyvendina pagrindines gerosios valdysenos praktikas, kurios apima Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, gerąsias pasaulines praktikas, VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus.