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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

KRS išplatino 2 mln. eurų vertės obligacijų emisiją

2026-11-13 16:41 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 16:41
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 Statybų bendrovė KRS išplatino 2 mln. eurų vertės 18 mėnesių trukmės užtikrintų obligacijų emisijos atkarpą ir užbaigė antrąjį 12 mln. eurų obligacijų programos etapą. Pateiktų paraiškų vertė pasiūlą viršijo 14 proc., penktadienį pranešė bendrovė.

Bendrovė KRS stato visoje Lietuvoje

 Statybų bendrovė KRS išplatino 2 mln. eurų vertės 18 mėnesių trukmės užtikrintų obligacijų emisijos atkarpą ir užbaigė antrąjį 12 mln. eurų obligacijų programos etapą. Pateiktų paraiškų vertė pasiūlą viršijo 14 proc., penktadienį pranešė bendrovė.

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Skelbiama, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje platintų obligacijų metinės palūkanos siekia 9,25 proc. Visas obligacijas įsigijo mažmeniniai investuotojai.

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Lietuvos investuotojams teko 41 proc. išplatintų obligacijų, Latvijos – 34 proc., Estijos – 25 proc.

Paaiškino, kodėl nebuvo didinama atkarpos suma

Pasak bendrovės, atkarpos suma nebuvo didinama dėl Latvijoje taikomo 8 mln. eurų viešojo siūlymo be prospekto limito, kuris pasiektas įskaičiavus ir pirmojo etapo emisijos vertę.

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„Šiame etape maloniai nustebino išaugęs Latvijos investuotojų aktyvumas, neatmesčiau, kad jų smalsumą sužadino ir pasirodžiusi informacija apie KRS įgyvendinamą projektą Liepojoje. Apskritai, smagu stebėti, kaip rinka pamažu išauga siaurų projektinių emisijų marškinius ir tampa vis svarbesniu įrankiu diversifikuotų finansavimo sprendimų ieškančioms įmonėms“, – pranešime teigia KRS generalinis direktorius Paulius Grigas. 

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Nurodoma, kad obligacijų programa skirta KRS veiklai finansuoti ir įsipareigojimų portfeliui diversifikuoti. Emisija užtikrinta numatant pirmos eilės atsargų ir gautinų sumų įkeitimą.

Obligacijų platinimą organizavo ir vykdė investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“, papildoma platintoja buvo Latvijos „C Capital Markets“.

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KRS pajamos pernai augo 128 proc. ir pasiekė 69,2 mln. eurų, įmonės bendrasis pelnas siekė 9 mln. eurų, bendrovė uždirbo 2,1 mln. eurų grynojo pelno.

Šiemet per pirmąjį pusmetį KRS pajamos, palyginti su tuo pačiu 2025 m. laikotarpiu, augo 149 proc. ir siekė 54 mln. eurų. 

100 proc. KRS akcijų valdo diversifikuota investicijų ir plėtojimo grupė „Inspiration Holdings“, kurios 100 proc. akcijų priklauso P. Grigui.

indeliai.lt

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