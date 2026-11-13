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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šiemet „Epso-G“ grupės pajamos augo 24 proc.

2026-11-13 16:33 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 16:33
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Valstybės valdoma elektros ir dujų perdavimo grupė „Epso-G“ per devynis šių metų mėnesius gavo 460,7 mln. eurų pajamų – 23,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

„Finbee Verslui“ Lietuvos įmonėms skirs 55 mln. eurų: paskolos sieks iki 800 tūkst. eurų (nuotr. Adobe Stock)
GALERIJA (5)

Valstybės valdoma elektros ir dujų perdavimo grupė „Epso-G“ per devynis šių metų mėnesius gavo 460,7 mln. eurų pajamų – 23,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

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Grupės grynasis pelnas siekė 54,2 mln. eurų, kai prieš metus buvo patyrusi 35,2 mln. eurų nuostolių, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė „Epso-G“.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) siekė 87,4 mln. eurų, kai prieš metus šis rodiklis buvo neigiamas – 10,1 mln. eurų.

Jos investicijos į energetikos infrastruktūrą augo 25,6 proc. iki 158,3 mln. eurų, į gynybos pramonės įmones – smuko 7,9 proc. iki 33,6 mln. eurų.

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Kaip rašė BNS, grupės koreguotas grynasis pelnas pernai augo 37,6 proc. iki 24,4 mln. eurų, koreguota EBITDA – 8,7 proc. iki 44,1 mln. eurų.

„Epso-G“ valdo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcijų, 96,6 proc. gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ akcijų, 67 proc. energijos išteklių biržos „Baltpool“ akcijų, taip pat 100 proc. rangos darbų bendrovės „Tetas“ ir „Energy cells“ akcijų.

Vienintelė „Epso-G“ akcininkė yra Energetikos ministerija.

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