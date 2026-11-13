Šiemet „Epso-G“ grupės pajamos augo 24 proc.

Grupės grynasis pelnas siekė 54,2 mln. eurų, kai prieš metus buvo patyrusi 35,2 mln. eurų nuostolių, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė „Epso-G“.
Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) siekė 87,4 mln. eurų, kai prieš metus šis rodiklis buvo neigiamas – 10,1 mln. eurų.
Jos investicijos į energetikos infrastruktūrą augo 25,6 proc. iki 158,3 mln. eurų, į gynybos pramonės įmones – smuko 7,9 proc. iki 33,6 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, grupės koreguotas grynasis pelnas pernai augo 37,6 proc. iki 24,4 mln. eurų, koreguota EBITDA – 8,7 proc. iki 44,1 mln. eurų.
„Epso-G“ valdo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcijų, 96,6 proc. gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ akcijų, 67 proc. energijos išteklių biržos „Baltpool“ akcijų, taip pat 100 proc. rangos darbų bendrovės „Tetas“ ir „Energy cells“ akcijų.
Vienintelė „Epso-G“ akcininkė yra Energetikos ministerija.