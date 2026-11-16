Naujausi Eurostato duomenys: štai kiek per metus augo Lietuvos pramonės produkcija

Visoje ES pramonės produkcija per metus sumažėjo 0,8 proc., o euro zonoje – 1,5 proc., rodo pirmadienį paskelbti ES statistikos tarnybos „Eurostat“ duomenys.
Didžiausias augimas užfiksuotas Nyderlanduose
Palyginti su rugpjūčiu, Lietuvos pramonės produkcija rugsėjį augo 1,8 proc. Rugpjūtį, palyginti su liepa, šis rodiklis nepakito, o liepą buvo sumažėjęs 2,6 proc.
Tuo metu visoje ES pramonės produkcija rugsėjį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, padidėjo 0,5 proc., o euro zonoje – 0,2 proc. Rugpjūtį abiejuose regionuose buvo fiksuotas nuosmukis – atitinkamai 0,3 ir 0,5 proc.
Per metus didžiausias pramonės produkcijos augimas rugsėjį užfiksuotas Nyderlanduose – 8,8 proc., Vengrijoje – 8,2 proc., Lietuvoje ir Maltoje – po 7,1 proc.
Tuo metu didžiausias metinis pramonės produkcijos nuosmukis registruotas Airijoje – 19,1 proc., Bulgarijoje – 8,9 proc. ir Rumunijoje – 6,3 proc.
Iš kitų Baltijos šalių Estijoje pramonės produkcija per metus padidėjo 6 proc., Latvijoje – 2,6 proc. Palyginti su rugpjūčiu, Estijoje augimas siekė 0,3 proc., Latvijoje – 0,7 proc.
„Eurostat“ duomenimis, rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, euro zonoje labiausiai augo tarpinių prekių gamyba – 0,7 proc., o energetikos sektoriaus produkcija sumažėjo 1,7 proc.
ES tarpinių prekių gamyba padidėjo 0,8 proc., ilgalaikio vartojimo prekių – 1,2 proc., o energetikos produkcija sumažėjo 1,1 proc.