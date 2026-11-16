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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Naujausi Eurostato duomenys: štai kiek per metus augo Lietuvos pramonės produkcija

2026-11-16 14:59 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 14:59
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Lietuvos pramonės produkcija rugsėjį, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, padidėjo 7,1 proc. ir buvo viena sparčiausiai augusių Europos Sąjungoje (ES).

Grynieji pinigai (ELTA / Dainius Labutis)
GALERIJA (5)

Lietuvos pramonės produkcija rugsėjį, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, padidėjo 7,1 proc. ir buvo viena sparčiausiai augusių Europos Sąjungoje (ES).

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Visoje ES pramonės produkcija per metus sumažėjo 0,8 proc., o euro zonoje – 1,5 proc., rodo pirmadienį paskelbti ES statistikos tarnybos „Eurostat“ duomenys.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Didžiausias augimas užfiksuotas Nyderlanduose

Palyginti su rugpjūčiu, Lietuvos pramonės produkcija rugsėjį augo 1,8 proc. Rugpjūtį, palyginti su liepa, šis rodiklis nepakito, o liepą buvo sumažėjęs 2,6 proc.

Tuo metu visoje ES pramonės produkcija rugsėjį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, padidėjo 0,5 proc., o euro zonoje – 0,2 proc. Rugpjūtį abiejuose regionuose buvo fiksuotas nuosmukis – atitinkamai 0,3 ir 0,5 proc.

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Per metus didžiausias pramonės produkcijos augimas rugsėjį užfiksuotas Nyderlanduose – 8,8 proc., Vengrijoje – 8,2 proc., Lietuvoje ir Maltoje – po 7,1 proc.

Tuo metu didžiausias metinis pramonės produkcijos nuosmukis registruotas Airijoje – 19,1 proc., Bulgarijoje – 8,9 proc. ir Rumunijoje – 6,3 proc.

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Iš kitų Baltijos šalių Estijoje pramonės produkcija per metus padidėjo 6 proc., Latvijoje – 2,6 proc. Palyginti su rugpjūčiu, Estijoje augimas siekė 0,3 proc., Latvijoje – 0,7 proc.

„Eurostat“ duomenimis, rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, euro zonoje labiausiai augo tarpinių prekių gamyba – 0,7 proc., o energetikos sektoriaus produkcija sumažėjo 1,7 proc.

ES tarpinių prekių gamyba padidėjo 0,8 proc., ilgalaikio vartojimo prekių – 1,2 proc., o energetikos produkcija sumažėjo 1,1 proc.

indeliai.lt

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