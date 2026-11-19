„Jaučiuosi gana kvailai, kad išleidau tiek daug pinigų ir nieko nepasiekiau, – sakė E. Muskas interviu laikraščio „The New York Times“ renginyje, kuriuo remiasi agentūra „dpa“. – Jei galėčiau atsukti laiką atgal, būčiau išleidęs mažiau pinigų“.
Prieš lapkričio 3 dieną vykusius Kongreso rinkimus E. Muskas respublikonų rinkimų kampanijai paaukojo beveik 500 mln. JAV dolerių. Daugiausia lėšų buvo skirta Teksaso valstijai, kurioje įsikūrusios didelės jo įmonės – elektromobilių gamintoja „Tesla“ ir kosmoso bendrovė „SpaceX“. Tačiau ši finansinė injekcija nepadėjo. Kovą dėl vietos Senate respublikonų kandidatas Kenas Paxtonas aiškiai pralaimėjo demokratui Jamesui Talarico. Gubernatoriaus rinkimuose demokratė Gina Hinojosa įveikė pareigas ėjusį Gregą Abbottą.
Prieš rinkimus E. Muskas savo platformoje „X“ asmeniškai užsipuolė J. Talarico ir apskritai kurstė neigiamas nuotaikas demokratų atžvilgiu. Pavyzdžiui, prieš pat rinkimus jis tvirtino, jog po 2028 metų prezidento rinkimų demokratai, jei turės Baltųjų rūmų ir abiejų Kongreso rūmų kontrolę, „atvers sienas“, kad dėl masinės imigracijos galėtų ilgam užsitikrinti daugumą. Dar rinkimų išvakarėse jis ragino balsuoti už respublikonus. Vėliau šis įrašas platformoje „X“ buvo ištrintas.
„Aš nesu MAGA“
Po triuškinamos demokratų pergalės E. Muskas, anksčiau juos vadinęs ir „neapykantos partija“, dabar kalba kitaip. Jis sakė, kad G. Hinojosa bus „gana nuosaiki“ gubernatorė ir kad Teksase jai vadovaujant „viskas bus gerai“.
„Manau, kad abi partijos turi ir teigiamų, ir neigiamų pusių“, – sakė E. Muskas. Kartu jis stengėsi atsiriboti nuo D. Trumpo respublikonų.
„Aš nesu MAGA“, – pareiškė jis, turėdamas omenyje ištikimų D. Trumpo šalininkų judėjimą, kurio šūkis – „Padarykime Ameriką vėl didžią“.
E. Muskas yra turtingiausias žmogus pasaulyje, jo turtas vertinamas maždaug 900 mlrd. JAV dolerių. 2024 metais jis skyrė daugiau kaip 250 mln. dolerių D. Trumpo prezidento rinkimų kampanijai ir antrosios jo kadencijos pradžioje tapo vienu jo patikėtinių Baltuosiuose rūmuose. Vėliau jų santykiai pašlijo, tačiau dabar jie iš esmės susitaikė.
Interviu E. Muskas davė iš Kinijos, kur priklauso D. Trumpo delegacijai, dalyvaujančiai Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikime.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.