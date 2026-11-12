Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvai svarbi žinia iš JAV: analitikai įspėja neskubėti džiaugtis Trumpo nesėkme

2026-11-12 11:39 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-12 11:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV vidurio kadencijos rinkimuose demokratai pasiekė įspūdingą pergalę, sustiprindami savo pozicijas Kongrese ir įveikdami respublikonus net tradiciškai jiems palankiose valstijose. Ekspertų teigimu, tokį rezultatą galėjo lemti augantis amerikiečių nepasitenkinimas Donaldo Trumpo politika ir ekonomine situacija.

JAV vidurio kadencijos rinkimuose demokratai pasiekė įspūdingą pergalę, sustiprindami savo pozicijas Kongrese ir įveikdami respublikonus net tradiciškai jiems palankiose valstijose. Ekspertų teigimu, tokį rezultatą galėjo lemti augantis amerikiečių nepasitenkinimas Donaldo Trumpo politika ir ekonomine situacija.

REKLAMA
2

Apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pokalbis su Mykolo Romerio universiteto politologu Sauliumi Spurga ir Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktoriumi Linu Kojala.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kuo šie rinkimai ypatingi?

Galbūt galėtumėte paaiškinti, kuo šie vidurio kadencijos rinkimų rezultatai yra ypatingi? Kuo jie nustebino, o galbūt visiškai nenustebino ir neišsiskyrė nuo praėjusių vidurio kadencijos rinkimų?

REKLAMA
REKLAMA

L. Kojala: Istoriškai neturėtų stebinti tai, kad prezidento partija pralaimi vidurio kadencijos rinkimus. Iš 20 rinkimų, kurie įvyko po Antrojo pasaulinio karo, 18 prezidento partijų prarasdavo vietų Atstovų Rūmuose ir Senate. Atstovų Rūmuose vidutiniškai kelias dešimtis, Senate – bent jau kelias.

REKLAMA

Šiuo atžvilgiu rinkimai visiškai atitinka bendrą istorinę trajektoriją. Kas galbūt yra šiek tiek išskirtinio, tai matyti skirtumai ir pranašumas, kurį demokratai įgijo, taip pat atskirų valstijų rezultatai, kuriuose Demokratų partija pademonstravo gebėjimą laimėti rinkimus net ir ten, kur, atrodytų, respublikonų startinės pozicijos yra labai palankios.

REKLAMA
REKLAMA

Įskaitant tokias valstijas kaip Kanzasas, kuris beveik 100 metų nebuvo rinkęs senatoriaus iš Demokratų partijos, bet šį kartą pasirinko būtent taip. Ar tas pats Teksasas, kur senatoriaus iš Demokratų partijos nebūta kelias dešimtis metų.

Tai skirtumas ir Demokratų partijos gebėjimas peržengti, atrodytų, istoriškai susiformavusias partijų populiarumo ir nepopuliarumo atskirose valstijose ribas turbūt buvo šiek tiek netikėtas veiksnys, dėl kurio demokratų pranašumas Kongrese bus labai didelis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ir tai yra reikšminga savaime, nes vienas dalykas yra laimėti rinkimus ir turėti vos kelių mandatų pranašumą, ką, pavyzdžiui, Atstovų Rūmuose matėme pastaruoju metu respublikonų pusėje. Visai kas kita, kai tas pranašumas siekia kelias dešimtis balsų.

Tokiu atveju Demokratų partijai tikėtis sėkmingų balsavimų bent jau atskirų Kongreso rūmų lygmeniu bus gerokai lengviau. Nes ir partijos viduje, reikia nepamiršti, nėra vienybės visais klausimais, bet šiuo atveju pranašumas leis net ir ne visada subūrus visus partijos narius vis tiek gebėti priimti sprendimus.

REKLAMA

Kaip paaiškinti šią demokratų sėkmę?

Kadangi jau pradėjome kalbėti apie atskirų valstijų rezultatus, pavyzdžiui, Teksasas nusidažė mėlynai. Kaip būtų galima paaiškinti tokią demokratų sėkmę? Kaip jie sugebėjo įtikinti, atrodytų, lojalius respublikonų rinkėjus balsuoti už juos?

L. Kojala: Čia turbūt galima matyti kelis veiksnius. Vienas veiksnys yra labai plačiai apimantis ir turbūt galiojantis visose Jungtinėse Valstijose, nepaisant regioninių ar kitokių skirtumų, – tai nepasitenkinimas ekonomine situacija.

REKLAMA

Beveik devyni iš dešimties amerikiečių sakė, kad nėra patenkinti tuo, kaip pastaruoju metu augo kainos. Infliacija viršijo 3,5 proc., tai yra gerokai daugiau, negu žadėjo prezidento Trumpo administracija. Be abejo, kuro kainos yra padidėjusios.

Pats, kai buvau prieš pat rinkimus Vašingtone, tikrai girdėjau ne vieną primenantį šūkį, kuris dar prieš kelis dešimtmečius buvo panaudotas vieno Jungtinių Valstijų prezidento rinkimų kampanijos reklamų kūrėjo, jog viską politiniuose procesuose Jungtinėse Valstijose lemia ekonomika. Žvelgi į ekonomiką ir matai, kam šie rinkimai bus palankūs, kam ne.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Po skaudaus smūgio rinkimuose Trumpas parodė savo naują pasididžiavimą

Šiuo atveju ekonominiai veiksniai tikrai buvo demokratų pusėje, nes jie galėjo kritikuoti Donaldo Trumpo administraciją, kad ši neįgyvendina savo pažadų. Ir iš stiprybės, nes Trumpui laimėjus antrosios kadencijos rinkimus būtent ekonominiai veiksniai tuo metu jam buvo palankūs. Jis gebėjo įtikinti rinkėjus, kad Respublikonų partija su juo priešakyje bus efektyviausia sprendžiant aktualiausias problemas. Dabar tai apsivertė ir demokratai turėjo galimybę mesti iššūkį.

REKLAMA

O tuomet, aišku, jau reikia vertinti ir specifinius atskirų valstijų kontekstus. Jūsų minėtas Teksasas tikrai yra išskirtinis. Ten perrinkimo norėjo siekti buvęs respublikonų senatorius, bet prezidentas Trumpas įsikišo į vidinį partinį procesą, parėmė Keną Paxtoną, nepaisant to, kad tai yra kontraversiška figūra tarp respublikonų ir ne tik dėl asmeninių priežasčių, dėl su juo siejamų korupcinių ryšių.

REKLAMA

Jis iš karto buvo matomas kaip santykinai silpnas kandidatas, bet neatrodė, kad toks silpnas, jog Teksasas, kuris, kaip minėta, yra palanki valstija respublikonams, pralaimėtų. Bet ne tik ši aplinkybė suveikė. Demokratai sugebėjo atrasti tokį kandidatą Talarico, kuris ne tik yra jaunas, ne tik charizmatiškas, ne tik gerai kalbantis, bet ir toks, kuris savaime neatgraso dalies už respublikonus balsavusių rinkėjų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV rinkimai

Nes jiems jis nepasirodė radikalus, nepasirodė kaip toks, kuris staiga atsisakys visų vertybių ir principų, kurie aktualūs net ir respublikonų rinkėjui. Čia pamatėme labai įspūdingą rezultatą ne tik todėl, kad laimėjo, bet ir todėl, kad ta pergalė buvo tokia įtikinama, parodant ir Keno Paxtono silpnybes, ir Talarico stiprybes, ir bendresnį politinį kontekstą, kuris, kaip minėta, galioja ir atskirose valstijose, susijusį su ekonomika ir kitais veiksniais, kurių čia turbūt jau gal ir nespėsime visų aptarti.

REKLAMA

Ką rinkimų rezultatai reiškia Lietuvai?

Kokį signalą šių rinkimų rezultatai siunčia Lietuvai, mūsų regionui?

S. Spurga: Taip, gal dar keletą žodžių papildant kolegos pasisakymą. Kaip ten bebūtų, daugelis analitikų taip pat sutinka, kad šie rinkimai buvo referendumas dėl paties prezidento Trumpo, kaip žmonės jį vertina. Galbūt atkreipiamas dėmesys į tai, kad ne tiek demokratai laimėjo, ne tiek jie yra populiarūs, ne tiek jie gali kažką pasiūlyti, bet žmonės tiesiog nusivylę Donaldu Trumpu.

REKLAMA

Ir ne tik dėl ekonominių priežasčių, kas čia buvo visiškai teisingai pastebėta, bet taip pat rinkėjams nesuprantamas ir Irano karas. Be abejo, nemažai faktų viešinama apie paties Trumpo korupcinius poelgius, jo praturtėjimą. Kaip žinoma, žurnalas „Forbes“ paskelbė, kad per šią kadenciją jis praturtėjo trimis milijardais dolerių ir ne visada aiškiais būdais.

REKLAMA
REKLAMA

Dabar ką tai reiškia Lietuvai? Čia vėlgi teisingai kolegos pastebėta, kad per daug triumfuoti mums nereikėtų. Donaldo Trumpo rankose yra užsienio politika. Šiuo metu galima atkreipti dėmesį, kad Jungtinių Valstijų visa politinė sistema, kas žino, ar galima sakyti, kad ji išlaikė egzaminą. Tos taisyklės yra pernelyg neaiškios, pernelyg lanksčiai traktuojamos.

Nuolat bandoma teismų pagalba pastatyti prezidentą į vietą, apibrėžti jo įgaliojimus, bet tai dažnai ir nepavyksta. Ir ta situacija tokia neapibrėžta. Matyt, demokratai galbūt grįš labiau prie to vaidmens, kurį Jungtinės Valstijos turėjo pastaraisiais pokario dešimtmečiais pasaulyje, Europoje.

Bet taip pat reikia turėti omenyje, žvelgiant į tolimesnę ateitį, kad dalis tos Trumpo politikos, tai yra šioks toks atsitolinimas nuo Europos reikalų, atšalimas, skeptiškesnis, galbūt net kritiškesnis požiūris į NATO, kur Jungtinės Valstijos dažnai būdavo tiesiog lyderės, kurios būrė visą šią organizaciją. Reikia įvertinti, kad tai tęsis, matyt, ir kitų administracijų metu.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai – kiekvieną darbo dieną laidoje „Dienos pjūvis“ portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas EPA
Dėl Ukrainos Trumpas rizikuoja daugiau nei atrodo: ekspertas paaiškino kodėl (17)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų