Po 5 mėnesių ant vandens – stulbinanti žinia iš Aurimo Valujavičiaus

Pirmojo kelionės etapo metu Aurimas per 118 dienų perplaukė ilgiausią Šiaurės Amerikos upę Misūrį. Šis etapas užsibaigė ties Sent Luiso miestu, nuo kurio ekspedicija persikėlė į didingąją Misisipę.
„Šiandien yra šventinė diena, lapkričio penktoji. Tai reiškia, kad jau penki mėnesiai aš gyvenu upėje. Birželio 5-ą dieną aš pradėjau irkluoti nuo Three Forkso Montanoje. Man tai užtruko 118 dienų, kol aš perplaukiau ilgiausią Šiaurės Amerikos upę Misūrį, kuris pasibaigė St. Luise, ir tada nuo St. Luiso aš toliau keliauju Misisipe lygiai pat Meksikos įlankos“, – džiaugėsi Aurimas.
Naujienos apie dokumentinį filmą
Plaukdamas Misisipės upe ties Viksburgo miesteliu, Aurimas pasinaudojo proga sustoti pusryčių šalia esančiame restorane bei pasidalijo džiugiomis žiniomis apie kuriamo dokumentinio filmo užkulisius.
Išlipęs į krantą ir keliaudamas pusryčiauti, Aurimas paminėjo, kad 8 valandų laiko skirtumas tarp JAV ir Lietuvos kartais pakoreguoja vaizdo įrašų įkėlimo laiką. Be to, keliautojas atskleidė, kad šiuo metu su dizainere jau baigiami filmo viršelio darbai, o montuotojas Lukas dirba prie pirmojo anonso.
Išankstiniai bilietai pasirodys gruodžio pradžioje, o pats filmas kino teatrus pasieks kitų metų vasario mėnesį:
„Jau iš tiesų baigiame filmo viršelio (coverio) dizaino darbus. Dizainerė šiuo klausimu pagelbėjo, ir viskas yra gerai. Gruodžio pradžioje kartu su anonsu paleisime išankstinius bilietus – juos jau bus galima įsigyti, o pats filmas pasirodys kitų metų vasarį. Dar bus šalta, dar bus tamsu, bet po mėnesio jau bus galima pamatyti pirmąjį filmo anonsą.“
Paskutinis kelionės etapas ir asmeninis buvimo vandenyje rekordas
Įveikęs penkių mėnesių ribą ant vandens, Aurimas oficialiai skelbia apie prasidedantį paskutinį kelionės etapą. Ši ekspedicija jau tapo ilgiausia jo gyvenimo kelione vandenyje.
Nors pradiniuose planuose buvo numatyta upėje išbūti iki gruodžio 5 dienos (lygiai šešis mėnesius), Aurimas prognozuoja, kad finišą Meksikos įlankoje pasieks anksčiau – tikėtina lapkričio 26-29 dienomis. Galutinę datą lems orų sąlygos, vėjas ir upės srovė.
Penki mėnesiai jau pagerino ankstesnius keliautojo rekordus: Atlanto vandenyne jis praleido 4 mėnesius, o Dunojuje – apie 3,5 mėnesio.
„Penki mėnesiai kelionės – užskaityta. Galima traktuoti, kad prasidėjo paskutinis kelionės etapas... Kelionę užbaigsiu jau šį mėnesį, lapkritį. Kada tiksliai – sunku prognozuoti, bet mano spėjimas – kažkur tarp lapkričio 26-os ir 29-os dienos. Penki mėnesiukai – mano buvimo vandenyje rekordas. Nei Atlante, nei Dunojau teko tiek prabūti.“
Ekstremali buitis
Vakare įsikūręs stovyklavietėje prie upės, Aurimas susiduria su kasdieniais iššūkiais – krentančiu vandens lygiu, malkų trūkumu bei vakarienės ruošimu.
Keliautojas bandė pagauti šamą, naudodamas dar Memfyje prieš daugiau nei 10 dienų pirktą vištieną, turinčią jau itin stiprų kvapą. Nors išvakarėse nusipirko folijos žuvies kepimui, tuščiuose smėlynuose nepavyko rasti malkų laužui, o žuvies pagauti taip pat nepavyko.
Dėl to vakarienei teko grįžti prie įprastų konservų ir makaronų. Aurimas taip pat atskleidė savo išskirtinį įprotį – nenaudoti jokių prieskonių ar druskos nei kelionėse, nei namuose Lietuvoje.
„Aš nenaudoju nei druskos, nei prieskonių – nieko, jokiam maisto gaminimui: nei kelionėse, nei Lietuvoje, namie. Tai puikiai tinka – galiu labai paprastai visur viską kepti ir man bus skanu... Turėjau progą išsikepti šamuką, išbandyti foliją, bet turbūt vėl reikės graužti konservus ir makaronus.“
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